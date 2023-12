– Będziemy kontynuować program „Laptop dla ucznia” – zapowiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) podczas inaugurującego pracę w resorcie spotkania z dziennikarzami. Rozpisanie przetargu na komputery dla czwartoklasistów będzie jednym z pierwszych pilnych zadań resortu. Poprzedni rząd ogłosił postępowanie w styczniu tego roku, a – ze względu na skargi złożone do Krajowej Izby Odwoławczej – faktycznie postępowanie ruszyło trzy miesiące później.

Z jednej strony poprzednia ekipa miała większą swobodę, bo ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych pozwalała dostarczyć sprzęt do organów prowadzących do końca grudnia. Jak wynika z informacji ministerstwa, komputery dostały już wszystkie szkoły. Łącznie to 394 tys. laptopów o wartości 1,15 mld zł.

