Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało blisko 256,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli 97,5 proc. tegorocznych absolwentów. Wraz z nimi egzamin będą zdawać też abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie w tym roku chęć zdawania egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 270,5 tys. maturzystów.

Maturzyści muszą przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przed rozpoczęciem egzaminu z angielskiego powiedziała PAP, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg.

W czwartek o godz. 14.00 rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 4388 maturzystów, z języka rosyjskiego - 1864, z języka hiszpańskiego - 491, z języka francuskiego - 264, a z języka włoskiego - 92 maturzystów.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kiedy angielski rozszerzony?

Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym, będą przeprowadzone 13 maja rano.

Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego – 14 maja po południu, z francuskiego – 15 maja po południu, z hiszpańskiego – 21 maja po południu, a z włoskiego – 23 maja po południu.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule.

Egzamin z języka angielskiego (a także z innych języków obcych) na poziomie podstawowym, niezależnie w jakiej formule jest przeprowadzany, trwa 120 minut.

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka