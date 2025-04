Ta szeroka paleta specjalizacji, obejmująca zarówno nauki ścisłe, takie jak biochemia, jak i humanistyczne, w tym architekturę, stwarza uczniom wyjątkową możliwość eksplorowania swoich zainteresowań i rozwijania talentów jeszcze przed ostatecznym wyborem ścieżki akademickiej.

Indywidualizacja procesu nauczania

Kluczowym elementem filozofii Akademei jest personalizacja procesu edukacyjnego. Już na wstępnym etapie nauki każdy uczeń przechodzi szczegółową ocenę kompetencji akademickich. Wyniki tej analizy stanowią fundament do indywidualnego kształtowania ścieżki edukacyjnej, optymalnie dopasowanej do jego mocnych stron i aspiracji. Nauczyciele, będący uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, często z tytułami doktorskimi, tworzą w szkole dynamiczną i pełną wsparcia atmosferę. Dzięki ich zaangażowaniu uczniowie rozwijają nie tylko wiedzę przedmiotową, ale przede wszystkim umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia – kompetencje nieocenione zarówno na dalszych studiach, jak i w przyszłej karierze zawodowej.

/> />

Wybitne osiągnięcia uczniów i absolwentów

Akademeia High School może z dumą prezentować imponujące osiągnięcia swoich uczniów. W latach 2019-2024 aż 75% egzaminów A Level zdanych przez uczniów zakończyło się oceną A lub A*, co świadczy o wyjątkowo wysokim poziomie nauczania i zaangażowaniu zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej.

Sesja egzaminacyjna w 2024 roku przyniosła szkole kolejne powody do dumy. Aż 18 uczniów zdobyło łącznie 23 prestiżowe nagrody Outstanding Pearson Learner Awards, w tym 4 najwyższe wyniki na świecie i 19 najwyższych wyników w Polsce. Te wyjątkowe osiągnięcia są najlepszym dowodem na skuteczność metod nauczania stosowanych w Akademei.

Absolwenci Akademei regularnie zasilają grono studentów najlepszych uczelni na całym świecie. Lista renomowanych uniwersytetów, na które dostali się absolwenci, obejmuje m.in. Cambridge, Oxford, University College London, Imperial College London, uczelnie z prestiżowej Ivy League czy Delft University of Technology. Szkoła oferuje kompleksowy program doradztwa uniwersyteckiego, który zapewnia uczniom profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu aplikacyjnego, od wyboru uczelni i kierunku, po przygotowanie dokumentów i rozmowy kwalifikacyjne.

Holistyczny rozwój i bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Akademeia High School przykłada ogromną wagę nie tylko do rozwoju intelektualnego, ale również do wszechstronnego rozwoju osobistego swoich uczniów. Szkoła oferuje bogatą paletę ponad 50 różnorodnych klubów zainteresowań, takich jak FIRST LEGO League, wyzwanie CanSat Europejskiej Agencji Kosmicznej, Model United Nations oraz brytyjskie olimpiady z biologii, fizyki, chemii i matematyki, w których uczniowie odnoszą spektakularne międzynarodowe sukcesy. Akademeia zapewnia również rozbudowany program mentoringowy oraz profesjonalne wsparcie zespołu wellbeing. Dzięki temu uczniowie mają liczne możliwości rozwijania swoich pasji, odkrywania nowych zainteresowań, a także dbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.

Nowoczesny kampus szkoły stwarza idealne warunki do wszechstronnego rozwoju młodzieży. Uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażone sale lekcyjne i laboratoria z najnowszymi technologiami, bogaty księgozbiór biblioteki, nowoczesne zaplecze sportowe oraz inspirujące pracownie artystyczne. Dla uczniów międzynarodowych oraz tych spoza Warszawy dostępny jest komfortowy internat, zapewniający bezpieczne i przyjazne środowisko do nauki i życia.

/> />

Innowacyjny program Pre-A

Od września 2025 roku Akademeia High School wprowadza pionierski program Pre-A. Jest to odpowiedź na potrzeby uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej w różnych systemach edukacyjnych, którzy pragną płynnie przejść do zaawansowanej edukacji przeduniwersyteckiej. Program Pre-A skoncentruje się na intensywnym rozwijaniu kluczowych umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia. Ponadto, pomoże uczniom w ukierunkowaniu ich rodzących się zainteresowań akademickich, zapewniając im solidne i kompleksowe przygotowanie do osiągnięcia sukcesu na wymagającym poziomie A Level.

Program stypendialny dla wybitnych talentów

Akademeia High School, głęboko wierząc w potencjał młodych talentów, oferuje rozbudowany program stypendialny. Fundacja szkoły aktywnie wspiera najzdolniejszych i najbardziej ambitnych uczniów, umożliwiając im realizację marzeń o edukacji na najwyższym światowym poziomie. Stypendia przyznawane są w trzech kluczowych kategoriach: akademickiej, artystycznej oraz muzycznej. Takie podejście pozwala na wsparcie różnorodnych pasji i talentów uczniów. Akademeia kieruje się przekonaniem, że talent i determinacja powinny być jedynymi kryteriami sukcesu, dlatego program stypendialny stanowi integralną część misji szkoły.

/> />

Tu zaczyna się przyszłość

Akademeia High School to więcej niż tylko szkoła – to wyjątkowa społeczność, która łączy najwyższe standardy akademickie z holistycznym podejściem do rozwoju każdego ucznia. Wybór nauki w Akademei to strategiczna inwestycja w przyszłość, która otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów na świecie i pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w dynamicznym, globalnym społeczeństwie. To szansa na edukację na miarę przyszłości.

Aplikacje do Akademeia High School na rok szkolny 2025/26 można składać do 9 maja za pośrednictwem strony internetowej: https://www.akademeia.edu.pl/admissions/admissions-welcome

www.akademeia.edu.pl