Poprzez dwa projekty ABC ekonomii i ABC empatii chcieliśmy przybliżyć dzieciom świat związany z finansami i świat związanych z niepełnosprawnościami. Chodziło o to, żeby nabrać doświadczenia na mniejszej grupie dzieci w szkołach, po to, żeby wyjść szerzej. Obecnie jesteśmy obecni we wszystkich województwach i większych miastach. Udało się to tylko dlatego, że lokalni liderzy związani z edukacją i są odpowiedzialni za edukację wspierają nas.- dodał Artur Czepczyński.

Reklama