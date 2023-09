Na pytanie DGP, czy dzisiaj mamy narzędzia, które badałyby losy absolwentów szkół wyższych, prof. Rocki odpowiada, że owszem, istnieją, a w praktyce istniały też wcześniej.

- Robiły to uczelnie poprzez badania ankietowe. Natomiast narzędzia, o których chcę powiedzieć, to jest system zbierania danych tworzony przez jedną z agend Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nazywa się on Ogólnopolskim Systemem Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów – powiedział prof. Rocki.

Dodał też, że jest on łatwo dostępny w internecie, a dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, jest możliwość skorzystania z arkusza Excela, gdzie są szczegółowe dane.

- Wszyscy, których chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat szkolnictwa wyższego, powinni sięgnąć do tych danych – powiedział.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.