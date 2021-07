Pojazd wzniósł się w powietrze o godzinie 15:12 (8:12 czasu lokalnego). Należąca do firmy Blue Origin rakieta New Shepard wyniosła kapsułę z pasażerami na wysokość ponad 100 km powyżej Ziemi, stanowiącą umowną granicę atmosfery ziemskiej i przestrzeni kosmicznej. Jest to pierwszy udany załogowy lot maszyny.

Rakieta New Shepard należąca do firmy Blue Origin oraz kapsuła z pasażerami wylądowały we wtorek w porcie kosmicznym po swoim pierwszym udanym załogowym locie. Autonomicznie sterowany pojazd zaliczył w ten sposób swoje 16. udane samodzielne lądowanie. Podczas lotu rakieta osiągnęła szczytową prędkość ponad 3,3 tys. km/h. Pasażerowie spędzili 4 minuty w stanie nieważkości. Rakieta wylądowała 7,5 minuty po starcie. Opadająca za pomocą spadochronu kapsuła z pasażerami powróciła po niecałych 11 minutach lotu. Wszyscy pasażerowie powrócili w dobrej kondycji.

Na pokładzie pierwszego załogowego i komercyjnego lotu New Shepard znalazł się miliarder Jeff Bezos i jego brat Mark oraz 82-letnia pilotka Wally Funk i 18-letni student z Holandii Oliver Daemen. Funk jest najstarszą, a Daemen najmłodszym w historii astronautą. Daemen jest jednocześnie pierwszym komercyjnym pasażerem Blue Origin. Bilet kupił mu jego ojciec, który miał zaproponować drugą najwyższą kwotę w aukcji. Daemen zastąpił anonimowego zwycięzcę aukcji, który ma polecieć w kolejnym locie, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.