Wykorzystywane w rolnictwie środki chemiczne mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie . To zagrożenie jest minimalizowane, gdy żywność da się umyć. Jednak toksyny potrafią przeniknąć do miąższu owoców i warzyw - a wówczas nawet obranie skórki czy obróbka termiczna mogą nie pomóc w zniwelowaniu negatywnych skutków ich zjedzenia. A tych nie powinno się bagatelizować, bo spożywanie toksycznych substancji może prowadzić nawet do nowotworów.