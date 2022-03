Podczas wizyty u lekarza niejednokrotnie usłyszymy, aby uprawiać sport na świeżym powietrzu lub choć spacerować. Trenerzy personalni zachęcają, aby każdego dnia kroczyć przed siebie z podniesioną głową i, co ważne, oddychać pełną piersią. W warunkach miejskich, zwłaszcza w sezonie zimowym, te rady mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że aż 90 proc. ludzi na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. A rocznie nawet 4,2 mln osób umiera z powodu złej jego jakości.

Czym jest smog, uczą się już nawet dzieci w przedszkolach. Jak skutecznie z nim walczyć? Odpowiedź na to pytanie przysparza wielu kłopotów. Wynalazcy dwoją się i troją, oferując różne rozwiązania, z których najpopularniejsze są filtry lub chemiczne reaktory. Ich wykorzystanie ma poważne mankamenty - choćby to, że działają na niezbyt dużym obszarze, przez co nie są zbyt wydajne w miastach.