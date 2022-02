Własny pomysł mają także naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Zadali sobie pytanie: jaki związek chemiczny warto opracować, by nadawał się jako dodatek przeciwdrobnoustrojowy np. do klejów czy tkanin? Odpowiedzią okazała się ciecz jonowa - nazwa, której nie zawahałby się użyć scenarzysta „Star Treka” („Kapitanie! Proszę uważać! To ciecz jonowa!”).

- Nasz dodatek ma tą zaletę, że można go używać w stosunkowo małych ilościach. W przypadku kleju wystarczy 1,2 proc., w przypadku tkanin - 1,5 proc., by zaczął działać w pożądany sposób - mówi dr inż. Katarzyna Ławińska, kierownik prac nad projektem. - Co więcej, wynalazek niesie również korzyści ekonomiczne, bo alternatywną metodą ograniczania wzrostu drobnoustrojów na powierzchniach i w materiałach jest domieszkowanie srebra, a to przecież metal szlachetny - dodaje badaczka.