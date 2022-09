W piątek w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport odbyła się inauguracja „Projektu Kondor” mającego na celu akcję edukacyjną i zbiórkę pieniędzy na przetransportowanie młodego ptaka z krakowskiego zoo do Argentyny i wprowadzenie go do życia w naturalnym środowisku w Andach.

Dyrektor Fundacji Miejskiego Parku Zoologicznego Teresa Grega poinformowała, że przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu ochrony kondorów andyjskich prowadzonego przez argentyńską fundację Bioandia. Krakowskie zoo zamierza przekazać wychowaną u siebie samicę kondora o imieniu Beti, która przyszła na świat w czerwcu zeszłego roku. Ptak został odchowany naturalnie przez parę rodzicielką co – jak zwróciła uwagę dyrektor – ma wielkie znaczenie dla powodzenia przywrócenie go do życia w naturze.

Zgodnie z planami młoda samica kondora po otrzymaniu specjalnych zezwoleń zostanie wysłana transportem lotniczym do pośredniego ośrodka adaptacyjnego w Chile, gdzie po przeprowadzeniu obserwacji zapadnie decyzja, czy nadaje się do życia w środowisku naturalnym. Ptak następnie będzie przekazany do Argentyny, gdzie przejdzie ok. 2-miesięczny proces adaptacyjny, po którym zostanie wypuszczony na wolność w Andach.

Koszt transportu lotniczego ptaka, przygotowania go do życia na wolności oraz zakupu opasek telemetrycznych i nadajników satelitarnych w wysokości ok. 31 tys. euro pokrywa krakowska placówka.

„To jest nasz wkład w ochronę dziedzictwa naturalnego, ale też duża kwota jak na warunki naszego ogrodu zoologicznego, dlatego apelujemy do sponsorów o wsparcie tego projektu” - zaznaczyła Grega.

Pierwszą instytucją, która odpowiedziała na apel było lotnisko Kraków Airport i działające przy nim Centrum Edukacji Lotniczej (CEL), które realizuje działania edukacyjne dotyczące m.in. ochrony gatunków zagrożonych. „Centrum Edukacji Lotniczej to wyjątkowe miejsce, które jest symbolem krakowskiego lotniska i miejscem gdzie łączy się pasja z edukacją” – wskazał prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Jolanta Rokosz z Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport poinformowała, że oprócz wsparcia finansowego projektu przygotowano także wystawę poświęconą reintrodukcji kondora wielkiego, a w terminalu pasażerskim lotniska stanęła skarbonka do zbiórki na ten cel. Inicjatywa będzie także promowana podczas przyszłotygodniowej konferencji Customer Experience Global Summit w Krakowie z udziałem przedstawicieli branży lotniczej z całego świata.

Kondor wielki, to największy ptak świata o rozpiętości skrzydeł sięgającej trzech metrów. Został zakwalifikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody jako narażony na wyginiecie. Figuruje w I załączniku Konwencji Waszyngtońskiej. Zasięg jego występowania rozciąga się od Wenezueli po przylądek Horn. Liczebność dziko żyjącej populacji wykazuje trend spadkowy i obecnie wynosi ok. 6,7 tys. sztuk. Około 230 osobników żyje w 90 ogrodach zoologicznych na całym świecie.

Według przekazanych informacji ośrodek Bioandia w Argentynie w ostatnich trzech latach reintrodukował 16 kondorów, z czego 13 nadal żyje w w naturalnym środowisku.

Teresa Grega przekazała, że krakowski ogród zoologiczny ma wieloletnią tradycję hodowli kondora wielkiego – pierwszym przedstawicielem tego gatunku był Carlos, który dotarł do Krakowa w 1979 roku bezpośrednio z Argentyny. W kolejnych latach dołączyła do niego samica. Od tego czasu wykluło się i odchowało w krakowskim zoo 10 piskląt tego gatunku.

autor: Rafał Grzyb