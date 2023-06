Reklama

Zdaniem ekipy badaczy, obserwujących nasiloną po 2020 r. liczbę ataków na łodzie i jachty ze strony orek, głównym celem agresji tych zwierząt są stery; zazwyczaj zwierzętom udaje się zniszczyć ten element jednostki pływającej.

Morskie zabawki orek

Zespół kierowany przez Renauda de Stephanisa z hiszpańskiej Organizacji Ochrony, Informacji i Badań nad Waleniami (CIRCE), w raporcie przygotowywanym dla rządu Hiszpanii napisał, że przypływ i odpływ wody powodowany przez stery jednostek pływających mogą zachęcać orki do zabawy.

Autorzy badania odnotowali, że nietypowe zbliżanie się orek do sterów i próby ich zniszczenia nasiliły się szczególnie w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej, gdzie od 2020 r. doszło do co najmniej 130 ataków orek na łodzie i jachty.

"Oznaczony" osobnik

De Stephanis i jego zespół odnotowali, że fenomen był już praktykowany przez ssaki morskie w 2017 r.; dowodem jest jeden z młodych osobników pływających u południowych brzegów Hiszpanii, na którego grzbiecie widać bliznę po zranieniu sterem łodzi.

Według hiszpańskiego zespołu naukowców okaz poszkodowany przez jacht należy do jednej z 7-8 rodzin orek zamieszkujących Cieśninę Gibraltarską. W sumie może być ich tam, jak szacują, ponad 60 osobników, spośród których - jak wynika z obserwacji biologów - orka z blizną jest jedną z najczęściej atakujących łodzie.

To zabawa, a nie atak

De Stephanis wyklucza jednak, aby zachowanie zranionej w przeszłości orki wynikało z chęci odwetu. Badacz twierdzi, że to jedynie dziwna zabawa, którą naśladują inne osobniki z otoczenia zwierzęcia.

Autorzy studium odnotowują, że orki kierują się często myśleniem stadnym, a przykład zachowania jednego osobnika często przejmują inne, co prawdopodobnie stało się faktem wśród orek zamieszkujących Cieśninę Gibraltarską.

Naukowcy przypominają, że w 2004 r. zaobserwowano inne nietypowe dla orek zachowanie, polegające na powodowaniu dużych ran na ciele tuńczyków. Orki nie zjadały tych ryb, a jedynie odgryzały bok ich ciała. Zdaniem hiszpańskich biologów to nietypowe zachowanie morskich ssaków mogło być również ich dziwną zabawą.

Marcin Zatyka