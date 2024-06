Jak skomentował dla PAP dziekan Wydziału Archeologii UW i kierownik Pracowni Archeologii Podwodnej prof. Bartosz Kontny, odkrycie jest niezwykle ważne. "Po pierwsze jest to potwierdzenie składania większych depozytów ofiarnych w wodach polskich (a w ogóle pierwsze z jeziora) przez Celtów - dotychczas znane były znaleziska pojedynczych mieczy celtyckich z rzek, wiązane jednak przede wszystkim z kulturą przeworską.

Celtowie z Kujaw

Na obszarach szeroko pojętej Celtyki fenomen ten jest znany, ale potwierdzonych stanowisk tego rodzaju jest zaledwie kilka. Po wtóre w III w. przed Chr., a tak należy datować wydobyte przedmioty, nie spodziewano się Celtów w tej części Polski. Zmusza to nas do rewizji tego odcinka prahistorii regionu i rzuca nowe światło na proces zmian kulturowych, prowadzących ostatecznie do wykształcenia się nowego (silnie inspirowanego przez Celtów) modelu kulturowego już w II w. przed Chr." - zrelacjonował dla PAP archeolog.

Wśród znalezionych artefaktów są sierpy, a także fragmenty żelaznych pochew mieczy czy pasów łańcuchowych, na których Celtowie zawieszali swoją broń białą.

Miecz z muzeum w Bydgoszczy i inne artefakty

"Celtowie słynęli z tego, że w wodach (rzekach, jeziorach, bagnach), rozpadlinach skalnych czy trudno dostępnych miejscach w górach ofiarowali bóstwom broń i narzędzia kowalskie, ciesielskie, kuchenne. Nasze odkrycie wpisuje się w zestaw takich właśnie, składanych w ofierze, znalezisk" - podkreślił archeolog, cytowany w notce na stronie UW.

Wybór miejsca badań był nieprzypadkowy. "Wynikał ze nieoczekiwanego natrafienia na miecz celtycki z III w. przed Chr., przechowywany w zbiorach Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (udało się dotrzeć do znalazcy, który wskazał miejsce odkrycia)" - powiedział PAP prof. Kontny.

Badacze celowo nie podają dokładnej lokalizacji miejsca znaleziska - w obawie, by stanowisko nie zostało naruszone. W miejscu znalezienia artefaktów planowane są dalsze prace archeologiczne. Prawdopodobnie miejsce zostanie podane dopiero po zakończeniu badań, które jest planowane na jesień br.

Celtowie "piszą" historię Polski na nowo

Celtowie to lud indoeuropejski, który zamieszkiwał również ziemie dzisiejszej Polski. Do niedawna sądzono, że ich siedziby rozciągały się od Anglii po Kotlinę Karpacką, od południowej Francji, Półwyspu Iberyjskiego i północnej Italii po Śląsk, Małopolskę i dorzecze Sanu. Dekadę temu dowiedziono, że Celtowie żyli również na Kujawach w I wieku p.n.e. Obecnie dokonane odkrycia celtyckich przedmiotów datowanych na III w. p.n.e. zmuszają do rewizji wcześniejszych ustaleń.

Magdalena Barcz