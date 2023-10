Wygrywający kupon sprzedano w sklepie Midway Market & Liquor w Frazier Park, około 120 km na północ od Los Angeles, poinformowało Powerball. Koszt jednego kuponu to 2 dolary. Losy są sprzedawane na terenie całych USA, Portoryko oraz Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Zwycięzca stoi teraz przed nie lada decyzją: otrzymać całość wygranej w ratach rozłożonych na 30 lat albo wybrać jednorazową wypłatę w wysokości szacowanych 774,1 mln dolarów.

Reklama

Do tej pory największa wygrana w Powerball padła w listopadzie 2022 roku. Było to wówczas 2,04 miliarda dolarów. Co ciekawe, tamten kupon także został zakupiony w Kalifornii.

Ogromne nagrody liczone w miliardach dolarów stały się bardziej powszechne w miarę podnoszenia cen biletów. Zasady gry również zostały zmienione: obecnie gracze wybierają pięć numerów od 1 do 69 zamiast od 1 do 59, jak w poprzednich zasadach. Gracze wybierają także tzw. Powerball - ich szósty numer - z zakresu od 1 do 26, zamiast wcześniejszego od 1 do 35. Zmniejsza to szanse na wygranie głównej nagrody z 1 na 175,2 miliona do obecnego 1 na 292,2 miliona. Dla porównania, szanse na uderzenie piorunem w ciągu najbliższego roku wynoszą 1 na 1,22 miliona, według amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej.