"Hackney Diamonds" jest pierwszym premierowym materiałem The Rolling Stones od czasu "A Bigger Bang" z 2005 roku. Jednocześnie to pierwsza płyta od śmierci Charliego Wattsa, perkusisty zespołu, który zmarł w 2021 roku. Od tamtego czasu w zespole gra wybrany przez niego zastępca - Steve Jordan. "Można było się spodziewać, że taki skład wreszcie nagra swoją płytę" - powiedział dziennikarz muzyczny Daniel Wyszogrodzki.

Album składa się z 12 autorskich piosenek, w różnych gatunkach muzycznych, wykonanych z gościnnymi występami takich gwiazd muzycznych jak: Elton John, Steve Wonder, Paul McCartney i Lady Gaga. Na płycie swój wielki powrót zapowiada także Bill Wyman, były basista The Rolling Stones. Całą płytę zamyka utwór Muddy'ego Wattersa "Rolling Stones Blues" - piosenka, która zainspirowała nazwę zespołu. "Jakby miał być to ich ostatni album, to mają piękny finał" - powiedział Wyszogrodzki.

"To jest fenomen, który wystaje ponad całość współczesnej rozrywki"

"Płyta +Hackney Diamonds+, którą miałem już okazję przesłuchać, jest doskonała, myślę, że najlepsza od końca lat 70" - ocenił dziennikarz muzyczny Piotr Metz. "To jest fenomen, który wystaje ponad całość współczesnej rozrywki, ponieważ panowie mają już ponad 80 lat. Na płycie są doskonałe piosenki, znakomicie, nowocześnie wyprodukowane. The Rolling Stones zatrudnili najgorętszego producenta, Andrew Watta, który ma na koncie najlepszych nowych wykonawców i to daje tej płycie taki sznyt - połączenia starych Rolling Stones z nowoczesnym brzmieniem. Już pierwszy singiel, +Angry+, to pokazywał. To jest płyta absolutnie niezwykła, która moim zdaniem będzie w wielu notowaniach traktowana jako jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku".

"Nagranie nowej płyty na takim poziomie pokazuje, że są oni naprawdę nieśmiertelni i nie do zdarcia. Myślę, że ta płyta będzie absolutnym bestsellerem tego roku" - dodał Metz.

Premierę nowej płyty The Rolling Stones ogłoszono we wrześniu podczas konferencji prasowej w Hackney Empire we wschodnim Londynie. W trakcie konferencji promującej nową płytę odbyła się również światowa premiera singla i teledysku piosenki "Angry" z Sydney Sweeney w roli głównej. Klip zgromadził już ponad 18 mln wyświetleń.

Album "Hackney Diamonds" jest dostępny dla wszystkich słuchaczy od piątku (20 października).