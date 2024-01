Nowe podejście do tematu

Disney ma pomysł na przebudowę franczyzy „Gwiezdnych Wojen”. Zamiast spektakularnych kinowych przebojów, stawia na wieloodcinkowe seriale prezentowane na platformie streamingowej Disney+. Nowe podejście do marki dopełniają alternatywne historie z gier wideo, komiksy, powieści, czy skorzystanie z możliwości jakie daje rzeczywistość wirtualna.

Poprzez streaming, Disney udostępnił widzom kilka różnych sposobów oglądania historii z „Gwiezdnych Wojen". W „Gwiezdne Wojny: Opowieści Jedi” widzowie zgłębiają historie Ahsoki i hrabiego Dooku. „Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi” przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a „Gwiezdne Wojny: Wizje” to zbiór animowanych filmów z różnych się gatunków i adresowanych do różnych odbiorców.

„Star Wars” dla każdego

Tworząc taką różnorodność, Disney zapewnia rozrywkę swoim obecnym fanom i aktywnie poszukuje nowych konsumentów swoich produkcji. I to w również wśród bardzo dorosłych. „Myślę, że twórcy w tych światach muszą znaleźć sposób na ich budowanie i poszerzanie grona odbiorców, jednocześnie upewniając się, że nie odbiega to zbytnio od tego, co uwielbiają główni fani” – powiedziała Stephanie Fried, dyrektor ds. marketingu w Fandom.

„Magicy” od Disneya wzięli więc pod lupę sytuację na rynku kinowym i rozwój platform streamingowych. I najwyraźniej uznali, że bardziej opłaca się tworzyć seriale, niż z roku na rok liczyć coraz niższe wpływy z biletów.

Jedyna taka

„Marka Star Wars nie ma sobie równych, jeśli chodzi o bezprecedensową rozpoznawalność marki, wszechobecność kulturową, mitologię postaci i samą siłę generowania przychodów osiąganą w większości branż w ekosystemie rozrywki” – powiedział Paul Dergarabedian, starszy analityk ds. mediów w Comscore.

10 najlepszych serii filmowych Fandomu w 2023 roku

Gwiezdne Wojny

Disney

Harry Potter

Kinowe Uniwersum Marvela

Rozszerzony wszechświat DC

Igrzyska Śmierci

Park Jurajski

Diuna

James Bond

Awatar

Źródło: Fandom

Punktacja Fandomu opiera się na pięciu wskaźnikach: liczbie stron z treścią na stronie Fandomu; oceny krytyków i fanów; jak często franczyza jest reprezentowana w prawdziwym świecie poprzez konwencje i wydarzenia dla fanów; znaczenie kulturowe dla tych, którzy nie stanowią rdzenia rzeszy fanów; oraz ilość nowych treści z serii, aby utrzymać zainteresowanie.

Koncern Disney zrewitalizował markę stworzoną przez George'a Lucasa, przekształcając ją maszynkę do zarabiania pieniędzy. Rozwój marki „Gwiezdne Wojny” może stanowić wzór dla innych franczyz filmowych, które przeżywają „drugą młodość”, takich jak Harry Potter, czy super bohaterowie ze stajni DC Studios Marvela i Warner Bros. Discovery.