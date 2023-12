W 2024 roku fani każdego gatunku muzycznego znajdą coś dla siebie. Londyński producent muzyki elektronicznej i techno Max Cooper wystąpi 26 stycznia w warszawskim Klubie Palladium, 29 stycznia w Klubie Stodoła wystąpi kanadyjska grupa rockowa Simple Plan z trasą koncertową "The Hard As Rock Tour". Natomiast 1 lutego w Stodole wystąpi norwesko-włoska piosenkarka i autorka tekstów Alessandra.

Nieco klasyki i nowszego brzmienia

W lutym przed polską publicznością zaśpiewa m.in. Bonnie Tyler; piosenkarka wystąpi 2 lutego w Centrum Kongresowym ICE Kraków, a dwa dni później w Radomskim Centrum Sportu. Pionierzy synth-popu, czyli Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) wystąpią 6 lutego w gdańskim Klubie B90, dzień później w warszawskim Klubie Stodoła, a 8 lutego w ICE Kraków. Z kolei 20 lutego na warszawskim Torwarze wystąpi brytyjski piosenkarz, muzyk i autor tekstów James Arthur. 21 lutego w Stodole wystąpi austriacki DJ, producent muzyki electro swing, nu jazz, downtempo, electronic, lounge – Parov Stelar. Natomiast 27 i 29 lutego w łódzkiej Atlas Arena wystąpi Depeche Mode.

Szwedzką piosenkarkę Zarę Larsson będzie można usłyszeć 7 marca podczas koncertu na Torwarze. Z kolei 20 marca w Radiu Lublin, a dzień później w warszawskiej Progresji wystąpi Lordi - fiński zespół muzyczny, zwycięzca 51. Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Hard Rock Hallelujah". Występ będzie częścią trasy koncertowej "Unliving Pictour Show".

Amerykański trębacz smoothjazzowy Chris Botti wystąpi 5 maja w siedzibie NOSPR w Katowicach, dzień później w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie, 7 maja w ICE Kraków, zaś 10 maja w poznańskiej Sali Ziemi. 6 czerwca w gdańskiej Ergo Arenie, a dzień później w łódzkiej Atlas Arenie wystąpi Sting. Rod Stewart wystąpi 18 czerwca w Atlas Arenie, zaś 30 czerwca w ICE Kraków będzie można usłyszeć Dianę Krall.

Na Stadionie Narodowym w Warszawie 5 i 7 lipca wystąpi Metallica. James Blunt zaśpiewa 10 lipca roku na Torwarze. Mimo że trasa koncertowa "The Who We Used To Be Tour" będzie promować najnowszy album artysty, to nie zabraknie kultowych piosenek takich jak "Goodbye My Lover" czy "You're Beautiful". W lipcu wystąpi także Ed Sheeran, a jego koncerty zaplanowano na 12 i 13 lipca w gdańskiej Polsat Plus Arenie.

W nadchodzącym roku będzie można usłyszeć także chorwackiego wiolonczelistę Hausera, który wystąpi z dwoma koncertami – 19 lipca w krakowskiej Tauron Arenie, a 21 lipca – w łódzkiej Atlas Arenie. W lipcu wystąpi ponadto Lenny Kravitz – 21 lipca w Tauron Arenie, a dwa dni później w Atlas Arenie. Także fani mocniejszych brzmień w tym miesiącu znajdą coś dla siebie. Korn, amerykański zespół muzyczny wykonujący nu metal, wystąpi 30 lipca w katowickim Spodku.

Wielkie koncerty Taylor Swift

Sierpień rozpoczną natomiast trzy warszawskie koncerty Taylor Swift. Artystka wystąpi w ramach trasy "The Eras Tour" 1, 2 i 3 sierpnia na Stadionie Narodowym. Na Stadionie Narodowym, 24 sierpnia wystąpi również Andrea Bocelli. Nie będzie to zresztą jedyny koncert artysty w 2024 roku w Polsce – wstąpi on także 16 listopada w Tauron Arenie.

Jesienią w Polsce wystąpi również DJ BoBo – szwajcarski DJ, piosenkarz, producent muzyczny, tancerz i kompozytor. Na 6 września zaplanowano jego koncert na warszawskim Torwarze, zaś 31 października wystąpi on w katowickim Spodku. Z premierowym projektem "Dream Box" wystąpi także amerykański gitarzysta jazzowy Pat Metheny. Pierwszy koncert zagra on w Inowrocławiu, a jego występ 1 października w Teatrze Miejskim zainauguruje 5. Ino Classic Festiwal. Muzyk wystąpi również 5 października w warszawskim Teatrze Palladium.

Występy polskich gwiazd

W 2024 roku nie zabraknie również występów polskich gwiazd. 28 stycznia w warszawskim Klubie Stodoła wystąpi trio Waglewski Fisz Emade. Artyści zaprezentują warszawskiej publiczności materiał z najnowszej, trzeciej wspólnej płyty pt. "Duchy ludzi i zwierząt". Z kolei Kult zabierze swoich fanów w muzyczną podróż, prezentując swoje największe przeboje w wersji akustycznej. Tournee rozpocznie się 2 marca w Poznaniu i potrwa do 20 kwietnia. Kazik Staszewski i jego zespół mają zaplanowane łącznie 16 koncertów w 13 polskich miastach. Oprócz Poznania, trasa obejmuje również Szczecin, Łódź, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Częstochowę, Bielsko-Białą, Gdańsk, Warszawę, Lublin oraz Toruń.

Wiosną dwie odsłony swojej twórczości zaprezentuje sanah. Podczas trasy "BAJKOWA sanah: Poezyje i nie tylko" artystka wystąpi w 10 miastach w takich obiektach, jak m.in.: CKK Jordanki, ICE Kraków Congress Centre, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu czy Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Z kolei "BAJKOWA sanah: Dansing" to halowe koncerty w 10 miastach w Polsce, m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Gliwicach i Gdańsku/Sopocie.

Swój piąty album studyjny pt. "*jestem marta" będzie promować Sarsa. Piosenkarka wystąpi 3 kwietnia w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, dzień później w Starym Klasztorze we Wrocławiu, a 6 kwietnia w warszawskim Klubie Niebo. Z kolei od 2 do 21 kwietnia będzie trwała wiosenna trasa koncertowa Vito Bambino "Luv tu da Max!". Utworów z albumów "Pracownia" i "Poczekalnia" będzie można posłuchać na żywo w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

Ralph Kaminski i My Best Band In The World wystąpią z koncertami specjalnymi pt. "To bal jest nad bale" w pięciu miastach - w Poznaniu, Warszawie, Gdyni, Katowicach i Wrocławiu. "Projekt +Bal u Rafała+ przechodzi do historii. Porwiemy Was do tańca jeszcze na pięciu specjalnych koncertach, a każdy z nich to będzie +Bal+ nad bale - La Grande Finale! Szykujcie więc swoje najbardziej widowiskowe kreacje, przybywajcie i bądźcie gotowi odpiąć wrotki!" - zapowiada artysta.

Natomiast w swoją pierwszą halową trasę koncertową wyrusza Mrozu. "Wszystko było po coś" wiosną zawita do 5 polskich miast - Wrocławia (9 marca), Gdańska/Sopotu (15 marca), Poznania (24 marca), Katowic (4 kwietnia) oraz Warszawy (14 i 15 kwietnia). W nadchodzącym roku stadionowe koncerty zaplanował także Dawid Podsiadło. Piosenkarz wystąpi 1 i 2 czerwca w Polsat Plus Arena Gdańsk, 8 czerwca w Tarczyński Arena Wrocław, 15 i 16 czerwca na poznańskim ENEA Stadion, zaś 22 i 23 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W 2024 roku wystąpią również m.in. Daria Zawiałow, Katarzyna Nosowska, Sorry Boys, a także T. Love, Mikromusic, Maciej Maleńczuk oraz Dżem, Bryska i Sławek Uniatowski.

Gorące premiery płytowe

Nie zabraknie także premier płytowych. Jedną z pierwszym premier 2024 roku będzie "Pop Romantyk" Dawida Kwiatkowskiego - krążek ukaże się 19 stycznia. Niedługo po premierze płyty artysta wraz ze swoim zespołem wyrusza w trasę, by premierowo przedstawić swoje najnowsze przeboje, choć podczas koncertów nie zabraknie także największych hitów Kwiatkowskiego. W styczniu ukaże się również płyta Jamesa Arthura pt. "Bitter Sweet Love".

Fani Zary Larsson, ale nie tylko, od 9 lutego będą mogli słuchać najnowszego krążka artystki pt. "Venus". Tydzień później na muzyczny rynek wejdą najnowsze płyty takich artystów, jak Jennifer Lopez ("This Is Me… Now"), Paloma Faith ("The Glorification Of Sadness"), a także Baranovski ("Ucieczki i powroty"). Z kolei dwunasty album studyjny Lenny'ego Kravitza - "Blue Electric Light" - będzie miał swoją premierę 15 marca.(PAP)

Autorka: Anna Kruszyńska