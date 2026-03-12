Apple iPhone 17e

Premiera zaplanowana na 2 marca 2026 roku przyniosła urządzenie zaskakujące praktycznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami. Standardowe 256 GB pamięci zapewnia dużą przestrzeń na nagrania w 4K, aplikacje i pliki, eliminując potrzebę częstego zarządzania miejscem. Powrót MagSafe oznacza pełną kompatybilność z magnetycznymi akcesoriami oraz wygodne ładowanie bezprzewodowe. Za wysoką wydajność i stabilną łączność odpowiadają układ A19 w technologii 3 nm oraz nowy modem C1X. Z tym najnowszym smartfonem nie trzeba też obawiać się zarysowań, kurzu i zachlapań, co jest zasługą Ceramic Shield 2 i certyfikatu IP68.

Samsung Galaxy S26

W tym roku Samsung wypuścił nową linię flagowców składającą się z modeli S26, S26+ i S26 Ultra z rysikiem S Pen. Wyróżniają ją mocne podzespoły, znakomite aparaty oraz funkcje AI (Agentic AI) działającej lokalnie – photo Assist, Now Brief, Now Nudge oraz Ask AI we współpracy z Perplexity. Na uwagę zasługuje też nowa technologia prywatnego wyświetlacza w wersji Ultra. Jeśli oczekujesz najlepszej fotografii, wideo oraz produktywności, zapoznaj się bliżej z linią Samsung Galaxy S26.

Xiaomi 17 Ultra i Xiaomi 17

28 lutego 2026 miała miejsce premiera dwóch nowych modeli w serii, czyli kompaktowego Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra z rozbudowanymi funkcjami fotograficznymi. Oba warianty wyposażono w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, gwarantujący flagową wydajność, ważny dla zaawansowanego nagrywania wideo. Współpraca z Leicą zaowocowała wysoką jakością zdjęć. Wersja podstawowa w tej linii korzysta z optyki Summilux, a wersja Ultra ma system z teleobiektywem 200 Mpix i 1-calową matrycą. Całość uzupełniają ekrany OLED 120 Hz oraz szybkie ładowanie do 100 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo, zależnie od wybranego wariantu.

realme 16 Pro i 16 Pro+

Premiera realme 16 Pro i 16 Pro+ odbyła się 26 lutego tego roku. Oba modele mają aparat 200 Mpix z technologią LumaColor Image, który gwarantuje naturalne kolory, lepszą kontrolę światła i spójne portrety, a także pakiet Next AI do inteligentnego kadrowania, zoomu i szybkiego tworzenia wideo. 16 Pro wyróżnia wydajna bateria 7000 mAh oraz ekran AMOLED 144 Hz. W 16 Pro+ znalazły się dodatkowo teleobiektyw 3,5×, ultraszeroki kąt i mocniejszy procesor Snapdragon 7 Gen 4. Oba modele łączą nowoczesny design, funkcje AI i wieloletnie wsparcie aktualizacjami, a także odporność IP66/IP68/IP69/IP69K.

Huawei Mate X7

3 lutego to dzień, w którym na rynek wszedł składany Huawei Mate X7 z dwoma ekranami OLED LTPO, zewnętrznym 6,49" i wewnętrznym 8". Główny aparat ma 50 Mpix RYYB z Ultra Lighting HDR i zmienną przysłonę, ultraszeroki 40 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix z OIS i trybem makro. Normy IP58/IP59 i wzmocniona konstrukcja ekranu i zawiasu zapewniają wyjątkową trwałość. Bateria 5300 mAh wspiera ładowanie 66 W przewodowe, 50 W bezprzewodowe oraz ładowanie zwrotne. Funkcje AI pomagają w fotografii i komunikacji.