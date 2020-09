Dotychczasowe ostrzeżenia administracji Donalda Trumpa, które od 2018 roku kierowane były do sojuszników na całym świecie w związku z obawą o budowę przez nich sieci 5G z użyciem komponentów z ChRL, nie przełożyły się w 2020 roku na oczekiwane przez Amerykanów decyzje o wykluczeniu chińskich dostawców. De facto tylko cztery kraje istotne z punktu widzenia sojuszu z USA zajęły w tym zakresie jednoznaczne stanowisko, nie tylko polityczne, ale także regulacyjne. Całkowicie swoje sieci telekomunikacyjne na komponenty z ChRL zamknęły Australia, Nowa Zelandia i Japonia, a zapowiedziała – Wielka Brytania. Wiele krajów podpisało natomiast z USA deklaracje polityczne wyrażające wolę współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci 5G w tym Polska, Łotwa, Rumunia, Polska, Czechy, Estonia, Słowenia. Kroki zmierzające do ograniczenia dostępu do rynku z uwagi na kryteria bezpieczeństwa zapowiedziała także Francja, spodziewać się ich można także w Indiach.

W ostatnich tygodniach można obserwować jednocześnie dwa procesy, które z coraz większą dynamiką wpływają na rynek 5G i mogą przechylić szalę zwycięstwa w tej technologicznej rozgrywce na korzyść USA. Z jednej strony są to skutki działań legislacyjnych Donalda Trumpa, takich jak wpisanie Huawei i jego partnerów biznesowych na „czarną listę” Departamentu Handlu w maju 2018 r. oraz drastycznego ograniczania, począwszy od maja 2019 r., wszystkim firmom produkującym procesory do 5G z użyciem amerykańskich komponentów możliwości ich sprzedaży Huawei. Z drugiej strony widać już pierwsze efekty kroków podejmowanych w duchu amerykańskiego przekształcania świata poprzez dostarczenie nowych i innowacyjnych rozwiązań, które w tym konkretnym przypadku byłyby jednocześnie konkurencyjne wobec chińskich producentów technologii 5G. Tym pozytywnym działaniem jest wsparcie i popularyzacja rozwoju sieci 5G w modelu OpenRAN.

O tym rozwiązaniu, a także o coraz szybszej rywalizacji „geotechnologicznej” na świecie, amerykańskim podejściu do 5G oraz szansach dla polskich firm i polskich specjalistów można przeczytać w najnowszym briefie programowym Instytutu Kościuszki.

