Maszyny mogą wesprzeć specjalistów w szybszej i trafniejszej diagnostyce (np. przy wykrywaniu nowotworów) czy przy tworzeniu terapii. Mogą przewidywać epidemie oraz przetwarzać dane potrzebne do opracowywania nowych leków. Narzędzia wspomagane przez SI mogą być też znacznie tańsze w użyciu, bo nie zawsze musi je obsługiwać wykwalifikowany personel (a to rozwiązywałoby dodatkowo niedobory kadrowe służby zdrowia). – Korzyści może odnieść cały system: świadczeniodawca, lekarz, ale przede wszystkim pacjent – uważa prof. Janusz Braziewicz, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET w Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Ale wdrażanie maszyn ze sztuczną inteligencją do medycyny oraz ich późniejsze doskonalenie będą długotrwałe – bo paliwem dla tego procesu będą nie tylko pieniądze, lecz także dane o pacjentach. Im będzie ich więcej oraz im bardziej będą szczegółowe, tym skuteczniej algorytmy będą działały. Dane medyczne to jednak informacje wrażliwe, które są chronione. To zaś utrudnia ich użycie do analizy z wykorzystaniem algorytmów komputerowych.