Humanoid, którego powstanie ogłosił Elon Musk, powstanie w oparciu o trwające już w Tesli prace nad stworzeniem pojazdów autonomicznych. Robot będzie miał 5 stóp i 8 cali wysokości (ok. 176 cm). Pierwsze modele zostaną wyposażone w pięć palców w każdej ręce, ale to może się z czasem zmienić. Przy wadze 125 funtów (ok. 57 kg) maszyna uniesie ciężar o masie do 45 funtów (20 kg). Prędkość z jaką będzie się poruszała wyniesie maksymalnie 5 mil (8 km) na godzinę. Robot będzie korzystał z tego samego chipa komputerowego, co pojazdy Tesli i podobnie do nich do nawigacji będzie używał ośmiu kamer.

Reklama

Nadchodzi era robotów

Według Muska humanoid będzie w stanie wykonywać tak skomplikowane polecenia, jak „proszę, weź tę śrubę i przymocuj ją do samochodu tym kluczem”, czy „proszę idź do sklepu i przynieś mi następujące artykuły spożywcze.”

Zbudowanie robota przypominającego człowieka i mogącego wykonywać ludzkie zadania, okazało się niezwykle trudne. Wprawdzie sztuczna inteligencja, jak i robotyka, szybko się rozwija, jednak na razie ich możliwości są mocno ograniczone. Współczesne roboty wykorzystuje się do wykonywania prostych zadań jak montaż, przenoszenie towarów w fabryce, czy autonomiczne odkurzanie domu.

Wczorajsze science fiction staje się naszym jutrem

Podczas AI Day Musk oświadczył, że Tesla jest czymś więcej niż tylko firmą produkującą samochody elektryczne. Kilku pracowników wygłosiło prezentacje dotyczące stanu wiedzy koncernu w zakresie sztucznej inteligencji, która ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju autonomicznych samochodów lub humanoidalnego robota.

Zdaniem Muska robot będzie miał „przemożny” wpływ na rozwój gospodarki. Szef Tesli jest jednym z liderów Doliny Krzemowej, którzy ostrzegają, że rozwijająca się nieustannie technologia może wyeliminować miejsca pracy wielu ludzi. Utrata możliwości zarabiania na własne utrzymanie przez część społeczeństwa wymusi to na rządach wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego.

Na razie nie wiadomo, czy prototyp zostanie sprzedany, ani za ile. Robot będzie miał ekran umieszczony w miejscu, w którym znajduje się ludzka twarz. Będą na nim wyświetlane wszystkie „potrzebne informacje” – powiedział Musk.

Swoimi pomysłami i pracą Musk zrewolucjonizował już przemysł samochodowy i kosmiczny. Zyskał jednak przy tym reputację człowieka, który obiecuje zbyt wiele i nie dotrzymuje terminów. Jak będzie w tym przypadku, przekonamy się już za rok.