O bezpieczeństwo cybernetyczne Polski Cieszyński pytany był w środę na antenie rozmowy w Fakt24.pl. Polityk zapewniał, że na "tę sytuację, którą teraz mamy", rząd przygotowywał się już zawczasu. "Jeżeli chodzi o liczbę ataków, monitorujemy sytuację i widzimy, że jest ich więcej niż zwykle, jednak na ten moment możemy powiedzieć, że nie doszło do żadnych sytuacji, które stanowiłyby ryzyko" - powiedział.

Pytany, jakie instytucje były atakowane, Cieszyński podkreślił, że podmioty, które przychodzą po pomoc, robią to m.in. dlatego, ze w trakcie działań zachowywana jest "pełna dyskrecja". "To jest zupełne oczywiste, że nie będziemy mówili o szczegółach takich ataków, szczególnie takich nieudanych" - powiedział. "Jeżeli jest jakaś sytuacja, która jest widoczna dla świata zewnętrznego, to zawsze tłumaczymy, staramy się wyjaśnić, przedstawić konkretne informacje" - dodał.

Pytany o próbę ataku na stronę Izby Rozliczeniowej, Cieszyński odparł, że atakujący prawdopodobnie liczyli na zdestabilizowanie polskiego systemu finansowego, jednak to się nie wydarzyło. "To naturalne, że sektor finansowy jest jednym z głównych celów, także w czasach pokoju" - powiedział.

Na pytanie, czy dziś może zapewnić, że Polska jest bezpieczna w obliczu rosyjskiej inwazji, polityk odpowiedział, że zrealizowano wszystkie kroki przewidziane na wypadek takiej sytuacji. "Natomiast jeżeli ktoś powie, że zabezpieczył coś przed wszystkimi możliwymi atakami w cyberprzestrzeni, to prawdopodobnie nie wie, o czym mówi, albo celowo wprowadza w błąd" - podkreślił.

Od 21 lutego w Polsce obowiązuje stopień zagrożenia cyberprzestrzeni CHARLIE-CRP - trzeci z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jego wprowadzenie ma związek m.in. z sytuacją na Ukrainie.

Stopnie wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO - drugi, CHARLIE - trzeci, a DELTA - czwarty, najwyższy. Stopień CHARLIE-CRP wprowadzono po raz pierwszy w historii; czwartego jak dotąd nie wprowadzono w ogóle.