Seeds For The Future to flagowy program Huawei, powołany w celu wsparcia młodych pokoleń planujących swoją karierę w sektorze ICT. Patronami bieżącej edycji są: Forum Uniwersytetów Polskich, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, Fundacja Perspektywy, IAESTE Poland, KIGEiT, KRASP, NCBR, Our Future Fundation i Pracodawcy PR, zaś wsparcie merytoryczne zapewniają uczelnie wyższe oraz grupy studenckie, jak m.in. Polityka Świętokrzyska, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, Rzeszowska Grupa IT, a także Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Lubelska oraz koło naukowe NUCLEUS z Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie.

Tym samym, Polscy studenci w dniach 21-28 listopada, już po raz dziewiąty będą mieli okazję uczestniczyć całkowicie za darmo w wykładach online prowadzących przez najznamienitszych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą z zakresu high-tech, jak np. IoT, inteligentny dom, smart city, czy cyberbezpieczeństwo. Część teoretyczną uzupełnią warsztaty praktyczne skoncentrowane na pracy w grupach, rozwijające zdolności przywódcze i kompetencje interpersonalne. Z kolei dla miłośników kultury Dalekiego Wschodu przygotowano specjalne fakultety, w tym wirtualny spacer po Zakazanym Mieście w Pekinie. W tym roku po raz pierwszy Gala Otwarcia odbędzie się w formie stacjonarnej, 21 listopada w Warszawie.

"Seeds For The Future wnosi naprawdę dużo. To 8 dni faktycznego treningu poznawania nowych technologii, zagadnień, kooperacji z innymi uczestnikami i networkingu. Dał mi inne spojrzenie na zastosowanie wielu znanych rozwiązań, np. sztucznej inteligencji. Wcześniej, nie pomyślałabym, że można ją wykorzystać np. do ochrony lasów deszczowych. Ten program wybija się na tle innych, ponieważ pozwala przekonać się, co tak właściwie ma nam do zaoferowania branża" mówi Sara Kamrowska, finalistka VIII edycji Seeds For The Future.

Nowi liderzy technologii dobrego wpływu

Na najbardziej zaangażowanych finalistów, oprócz nagród rzeczowych ufundowanych przez organizatora, czeka wyjazd na Huawei Talent Summit – doroczną europejską konferencję podsumowującą wszystkie przedsięwzięcia firmy zorientowane na rozwój młodych talentów. Jednocześnie jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość dla uczestników Seeds For The Future do wystąpienia przed czołowymi specjalistami ICT w serii opiniotwórczych spotkań i debat.

W tym roku zostanie zorganizowana również druga odsłona międzynarodowego konkurs Tech4Good, polegającego na opracowaniu propozycji autorskiej technologii rozwiązującej dowolny problem społeczny w oparciu o nabyte w ramach programu umiejętności. W staraniach wesprą studentów doświadczeni mentorzy, a ich pomoc będzie kontynuowana formie szkoleń online przez rok od zakończenia bieżącej edycji. Z kolei autorzy najlepiej ocenionego projektu zostaną zaproszeni na 4-tygodniowy trening przygotowujący do zaprezentowania się w globalnym finale konkursu, podczas którego będą mogli odbyć rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz rozpocząć samodzielną działalność zawodową.

Zeszłoroczny sukces zespołu Improvators, obecnego zarówno na Huawei Talent Summit, jak i w TOP 10 laureatów Tech4Good, to nie tylko dowód na potencjał polskich studentek i studentów, lecz również potwierdzenie, że technologia nie ma płci. 1/3 twórców systemu Sensideer to kobiety, a ich odsetek wśród wszystkich absolwentów poprzedniej edycji wynosił aż 51%.

"Technologie napędzają obecnie rozwój niemal wszystkich branż i zmieniają nasz świat. Chcemy, by technologie nie tylko służyły włączeniu wszystkich do cyfrowego świata, ale także były tworzone zarówno przez programistów, jak i programistki. Inżynierów i inżynierki. Wówczas nie będziemy słyszeć chociażby o tzw. uprzedzonych algorytmach. Dlatego Huawei wspiera inicjatywy zachęcające kobiety do studiowania kierunków ścisłych poprzez partnerstwo akcji „Dziewczyny na Politechniki” czy też własne programy edukacyjne, jak Seeds for The Future i europejska szkoła liderek ery cyfrowej" wskazuje Alicja Tatarczuk, menadżerka ds. Public Affairs i CSR w Huawei Polska.

Dołącz już dziś

Huawei Seeds For The Future kierowany jest do studentów i studentek studiów jednolitych, I lub II stopnia na dowolnej uczelni w Polsce (także spoza listy uczelni partnerskich zamieszczonej na stronie programu), których średnia ocen wynosi min. 4,0 lub figurują w rankingu 30% najlepszych alumnów swojego wydziału.

Chcąc aplikować do projektu należy wypełnić ankietę rekrutacyjną znajdującą się na stronie www.seedsforthefuture.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 października!