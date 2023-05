Reklama

Nowe funkcje Bing

Użytkownicy wyszukiwarki Bing będą mogli znaleźć określony obraz, na przykład pluszowego misia zrobionego na szydełku i zapytać, jak to zrobić. Narzędzie AI zasugeruje wtedy strony internetowe o tym, jak szydełkować i inne rodzaje projektów związanych z rękodziełem do wypróbowania.

Funkcja wyszukiwania wizualnego będzie dostępna w nadchodzących tygodniach lub miesiącach - zapowiedział w wywiadzie Yusuf Mehdi, wiceprezes Microsoft.

Wyszukiwanie wizualne opiera się na systemie GPT-4 OpenAI, który umożliwia tzw. funkcje multimodalne, łączące tekst i obrazy. Chociaż OpenAI ogłosił tę funkcję w marcu, do tej pory podał niewiele przykładów jej działania.

Inne nowe funkcje Bing będą dostępne wcześniej. Chodzi np. o możliwość korzystania z usług firm trzecich, takich jak OpenTable i Wolfram Alpha, za pośrednictwem czatu Bing i otrzymywania odpowiedzi, które obejmują filmy i wykresy - wyjaśnił Mehdi.

W czasie prezentacji reprezentanci wyszukiwarki Bing przedstawili niektóre funkcje w praktyce, pokazując, że użytkownik może wpisać, na przykład, „Znajdź mi rezerwację na kolację dla dwóch osób w Nowym Jorku dzisiaj wieczorem” i otrzymać link do usługi rezerwacji OpenTable.

Ofensywa Microsoftu na rynku wyszukiwania

Microsoft wstrząsnął rynkiem wyszukiwania w lutym, gdy ogłosił całkowitą przebudowę wyszukiwarki Bing, włączając do niej ChatGPT OpenAI. Oznacza to otwarcie nowej konkurencji na rynku, który przez lata zbył zdominowany przez należącego do firmy Alphabet Google.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy nowe oprogramowanie przeprowadziło pół miliarda sesji chat – wynika ze słów Yusufa Mehdi’ego. Ruch ten zmusił Google do wprowadzenia własnych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, takich jak AI Bard. Działania tego rodzaju wcześniej były utrzymywane przez Google w tajemnicy do czasu, aż Microsoft nie zagroził pozycji Google na lukratywnym rynku reklamy.

„Czat naprawdę jest tym, co ludziom odpowiada i w rzeczywistości przekształca proces wyszukiwania” - powiedział Mehdi. Około 70 proc. osób korzystających z funkcji czatu wykonuje zadania związane z wyszukiwaniem, a Microsoft widzi, że ci klienci wykonują znacznie więcej wyszukiwań.

Integracja ze sztuczną inteligencją

Prezes Microsoftu Satya Nadella powiedział w zeszłym miesiącu, że instalacje aplikacji Bing wzrosły czterokrotnie od momentu uruchomienia produktu opartego na sztucznej inteligencji, a Bing zwiększył swój udział w rynku amerykańskim, ale nie podano szczegółów.

Działania te stanowią część szerszej zmiany w firmie Microsoft, opierającej się na rozszerzonych inwestycjach w OpenAI i wpleceniu sztucznej inteligencję we wszystkie główne produkty.