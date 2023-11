Cała trójka pełniła ważne role w OpenAI, dotychczasowego lidera rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji. Pachocki był dyrektorem ds. badań, Mądry jest profesorem Massachussetts Institute of Technology, który dołączył do firmy kilka miesięcy wcześniej jako szef specjalnie powołanego zespołu zajmującego się oceną ryzyka i prognoz dotyczących ryzyka silnych systemów AI. Sidor był badaczem od lat związanym z firmą. Cała trójka pochodzi z Polski. Prof. Mądry jak dotąd nie odpowiedział na pytania PAP o sprawę.

Reklama

Altman miał "nie być konsekwentnie szczery"

W piątek OpenAI poinformowała o zwolnieniu dyrektora wykonawczego spółki i jej współzałożyciela Sama Altmana oraz innego założyciela i prezesa Grega Brockmana. Nie podano konkretnych powodów, poza wzmianką, że Altman miał "nie być konsekwentnie szczery" w komunikacji z zarządem. Według portalu The Verge, do zmiany doszło nagle i była ona zaskoczeniem dla pracowników spółki, jak i głównego partnera OpenAI, Microsoftu, który wykorzystuje model w swojej wyszukiwarce Bing i zainwestował w spółkę miliardy dolarów. Informacja spowodowała duże zamieszanie w świecie technologii. OpenAI był uważany za lidera w rozwoju sztucznej inteligencji.

Reklama

Altman był jedną z czołowych postaci w branży AI i zwolennikiem stworzenia "bezpiecznej" tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), tj. superinteligentnego systemu zdolnego do rozumowania na poziomie człowieka lub go przewyższającego. Biznesmen jednocześnie otwarcie mówił o katastrofalnych ryzykach dla ludzkości z tym związanym.

Między Sutskeverem i Altmanem od dawna dochodziło do tarć

Jak przekazał we wpisie na portalu X Brockman, wspólnik Altmana, który założył z nim OpenAI - początkowo jako organizację non-profit - zostali oni w piątek poinformowani o swoim zwolnieniu przez Ilyę Sutskevera, głównego naukowca firmy, który również współzakładał OpenAI. Według The Verge, między Sutskeverem i Altmanem od dawna dochodziło do tarć m.in. w związku z polityką firmy dotyczącą bezpieczeństwa AI.

Mądry jest jednym z czołowych badaczy AI w USA, a w marcu - jeszcze jako profesor MIT - występował w Kongresie podczas wysłuchania na temat ryzyk związanych z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Mówił potem w wywiadzie dla PAP, że choć scenariusze "buntu maszyn" jak z filmów sci-fi nie są jego zdaniem bliskie realizacji, to AI w radykalny sposób zmieni świat. Przekonywał jednocześnie do konieczności państwowych regulacji, ostrzegał przed brakiem transparentności firm rozwijających AI oraz "wyścigiem zbrojeń" i dominacją głównych koncernów technologicznych bez względu na kwestie etyczne.

"Pesymistyczny scenariusz jest taki, że nic nie zostanie zrobione: że będzie tak, jak z mediami społecznościowymi, których zadaniem jest maksymalizacja zysku bez względów na szersze efekty. To byłby taki Dziki Zachód. Dlatego ja muszę być optymistą, bo jeśli nic się nie zdarzy, to będzie bardzo źle" - mówił profesor.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński