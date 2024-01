"Rok 2023, w którym obchodziliśmy 550-tą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, był świadkiem iście kopernikańskiego przewrotu dla technologii kosmicznych w Polsce. Kilkukrotnie zwiększenie budżetu przeznaczonego na projekty realizowane w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej przeniosło Polskę do grupy krajów najwięcej inwestujących w te technologie, a w przyszłości najwięcej z nich korzystających" - czytamy we wtorkowym komunikacie Polskiej Agencji Kosmicznej.

POLSA przypomina, że w ubiegłym roku była odpowiedzialna m.in. za wskazanie priorytetowych kierunków rozwoju, dostarczenie specyfikacji do budowy polskich satelitów, aktywne uczestnictwo w przygotowaniu lotu polskiego astronauty i eksperymentów, które ma on przeprowadzać na orbicie.

Reklama

"Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) aktywnie działała w 2023 r., aby w wymiarze naukowym, technologicznym, komercyjnym, przemysłowym i użytkowym - zbliżyć Polskę do kosmosu i tym samym dołożyć swoją +cegiełkę+ do rozwoju tej jednej z najbardziej przyszłościowych na świecie dziedzin gospodarki" - przekazała agencja w komunikacie.

Prezes POLSA prof. Grzegorza Wrochny w komentarzu ocenił, że rok 2023 "nie tylko spełnił marzenia o polskim kosmosie, ale znacznie je przekroczył".

Reklama

"Dzięki kilkukrotnemu zwiększeniu budżetu na projekty w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej Polska awansowała do +pierwszej 7+ krajów członkowskich. Nie traktujemy jednak tego wkładu w kategorii wydatku, a inwestycji. Niemal wszystkie pieniądze wpłacone do ESA zgodnie z zasadą podziału geograficznego trafią ponownie do Polski, ale tym razem w formie umów, zleceń i kontraktów z podmiotami sektora kosmicznego" - podkreślił.

Wrochna zaznaczył, że będzie to impuls do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju. Wymienił też inne korzyści, takie jak m.in. wzrost kompetencji polskiego sektora kosmicznego i zwiększenie jego konkurencyjności, możliwość zaspokojenia większości potrzeb kraju na technologie kosmiczne oraz dobry zarobek na ich eksporcie. "Otwiera się także możliwość znaczącego udziału Polaków w kluczowych misjach i programach ESA, w tym naukowych i eksploracyjnych" - dodał.

"O dojrzałości naszego rynku niech świadczy także fakt, jak dużym zainteresowaniem spotkał się konkurs na realizację eksperymentów na ISS. Zgłoszono aż 66 koncepcji eksperymentów, a przecież to jest bardzo młody sektor, który zaczął się kształtować wraz z wejściem Polski do ESA, czyli zaledwie 12 lat temu. A jeśli jeszcze do tego dodamy fakt, że krajowe eksperymenty na ISS wykona Polak, który poleci w kosmos już za kilkanaście miesięcy, to chyba wszyscy możemy czuć dumę" - podsumował.

8 sierpnia 2023 r. ESA ogłosiła, że Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie przygotowujące do udziału w misji kosmicznej. W listopadzie ub.r. Polak został wybrany na astronautę rezerwowego ESA, po procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosiło się ponad 22,5 tys. chętnych z krajów członkowskich ESA.

30 września 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że "w listopadzie ESA podejmie oficjalnie decyzję o misji drugiego polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego, który już w sierpniu 2024 r. może polecieć w kosmos".

Astronauta i inżynier Sławosz Uznański jest doktorem elektroniki. Pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Urodził się w Łodzi 39 lat temu, ukończył Politechnikę Łódzką.(PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk