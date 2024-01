Badanie analizowało aktualizacje statusów na Facebooku i wykazało znaczące rozbieżności między tym, jak widzowie postrzegali ich autorów, a tym, jak autorzy postrzegają sami siebie. Okazuje się, że nasze posty ukazują nas przeciętnie jako osoby o niższym poczuciu własnej wartości i jednocześnie większej otwartości niż w rzeczywistości. Naukowcy odkryli, że aktualizacje statusu zawierające zdjęcia, filmy lub linki znacznie lepiej odwzorowywały rzeczywistą osobowość niż te, które zawierały tylko tekst. Ogólnie rzecz biorąc, badanie rzuca nieco światła na to, w jaki sposób ludzie osądzają na podstawie ograniczonej informacji, którą udostępniamy online.

Chcemy być sobą?

- Wrażenie, jakie ludzie mają na nasz temat w mediach społecznościowych, może być bardzo różne od tego, kim jesteśmy w prawdziwym życiu - powiedział Qi Wang, profesor psychologii i dyrektor Laboratorium Kultury i Kognycji na CornellUniversity. – W wielu przypadkach może to prowadzić do nieporozumień i problemów w naszych relacjach.

Wang dodał, że wyniki badania mogą pomóc programistom w projektowaniu platform mediów społecznościowych, które ułatwią ludziom autentyczne wyrażanie siebie. - Jeśli ludzie czują się, że mogą być sobą online, będą bardziej skłonni tworzyć prawdziwsze wyobrażenia o sobie nawzajem - powiedział.

Dopasowani do norm kulturowych?

Badanie wykazało również, że ludzie mają tendencję do dostosowywania się do norm kulturowych w swoich internetowych osobowościach. Na przykład użytkowniczki Facebooka były oceniane jako bardziej ekstrawertyczne niż użytkownicy męscy. Podobna zależność zachodzi między rasą białą a rzekomo introwertycznymi Azjatami. Zdaniem Wanga sugeruje to, że ludzie są świadomi oczekiwań kulturowych, więc starają się przedstawić siebie samych w sposób, który je niejako potwierdza. – Prezentujemy siebie samych w oparciu o nasze ramy kulturowe. Inni mogą zrozumieć naszą 'kulturową osobowość' poprzez rozumienie naszych postów – zauważył badacz

Naukowcy stwierdzili, że przyszłe badania powinny zbadać ten "proces tworzenia znaczeń" na innych popularnych platformach mediów społecznościowych, takich jak Instagram i Twitter. Zrozumienie, w jaki sposób ludzie postrzegają nas w mediach społecznościowych, może pomóc nam uniknąć nieporozumień i budować lepsze relacje.