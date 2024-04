Meta ogłosiła, że każda treść generowana przez AI na jej platformach społecznościowych będzie oznaczona specjalnym dopiskiem 'Made with AI' już od przyszłego roku. Jest to reakcja na coraz głośniejsze głosy ekspertów, takich jak Nicolas Gaudemet z Onepoint, który ostrzega przed lukami w filtracji kontentu i potencjalnym wykorzystaniem AI do celów manipulacyjnych.