Gniazdo USB typu C

"Od 28 grudnia 2024 roku większość urządzeń elektronicznych w Polsce będzie musiała mieć uniwersalne gniazda USB typu C. To efekt wdrożenia Dyrektywy RED, która ma na celu ujednolicenie standardów ładowania i zmniejszenie ilości elektrośmieci, co przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku" - poinformował resort cyfryzacji w komunikacie.

Ministerstwo przypomniało, że 7 grudnia 2022 roku Unia Europejska opublikowała Dyrektywę RED, która wprowadziła nowe zasady dotyczące urządzeń radiowych. Dyrektywa ta nakazywała krajom członkowskim, w tym Polsce, wdrożenie przepisów dotyczących ujednolicenia standardów ładowania. Termin ich wprowadzenia upłynął 28 grudnia 2023 r.

Jakich urządzeń dotyczą przepisy?

Nowe przepisy będą obowiązywać dla telefonów komórkowych, tabletów, aparatów cyfrowych, słuchawek, konsol do gier, głośników, czytników książek, klawiatur, myszy i systemów nawigacyjnych - wyjaśnił resort. Od 28 kwietnia 2026 roku przepisy obejmą także laptopy.

Przedstawiciele MC zwrócili uwagę, że sprzęt, który nie ma uniwersalnego gniazda i jest już w sprzedaży, nadal będzie dostępny w sklepach. Natomiast wszystkie nowe urządzenia wprowadzane do obrotu od 28 grudnia 2024 roku muszą spełniać wymogi Dyrektywy RED.

Dyrektywa RED

Polska wprowadziła Dyrektywę RED przy okazji uchwalenia ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (art. 278) - przypomniało MC. Dodało, że nowe przepisy nakazują, aby urządzenia elektroniczne miały uniwersalne gniazdo USB typu C.

Dzięki zmianom konsumenci będą mogli wybrać, czy chcą kupić urządzenie z ładowarką, czy bez niej. Na opakowaniach urządzeń znajdą się piktogramy informujące, czy dołączona jest ładowarka - wyjaśniło MC w komunikacie. Jak dodano, nowe przepisy zmniejszą koszty zakupu ładowarek i ilość elektrośmieci; jedna ładowarka będzie pasować do wielu urządzeń. (PAP)