Dzieci rolników skorzystają z tańszych wyjazdów na ferie zimowe. Już na początku listopada ubiegłego roku Fundacja „Szansa dla Gmin” ogłosiła start rekrutacji na zimowiska. Wciąż można zapisać dziecko na kolonie zimowe, które w tym roku organizowane są w wyjątkowo atrakcyjnych i popularnych wśród turystów miejscach.

Reklama

Specjalna oferta zimowisk dla dzieci rolników

Wyjazdy na ferie zimowe nie należą w tym roku do najtańszych. Choć w porównaniu do ubiegłego roku wypoczynek w górach jest nieco tańszy (stawki za dobę spadły z 840 zł do 600–780 zł), na spędzenie ferii w górach decyduje się coraz mniej rodzin. Blisko połowa rezerwacji krajowych dotyczy Bałtyku, więcej Polaków niż przed rokiem wybiera ferie za granicą.

Jednak wciąż wiele dzieci nie wyjedzie na kolonie zimowe ani rodzinny wyjazd, bo ich rodziców na to nie stać. Ci wysyłają dzieci do dziadków lub organizują im czas w domu. Opcji jest wiele, bo miasta przygotowały bogatą ofertę zajęć dla uczniów, także tych nieodpłatnych. Jednak na wsiach często nie ma tylu możliwości co w mieście.

Tu z pomocą przychodzi dofinansowanie, które pokrywa większą część kosztów wyjazdu dziecka. Warto skorzystać, bo tygodniowe turnusy w tym roku organizowane są w świetnych lokalizacjach.

Które dzieci skorzystają?

Nie wszystkie dzieci rolników mogą skorzystać z wyjazdów z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na turnus można zapisać wyłącznie dzieci urodzone od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Jak zapisać dziecko na zimowisko? Warto się pospieszyć

Jak podaje Fundacja "Szansa dla Gmin", by zapisać dziecko, należy skontaktować się z jednym z regionalnych koordynatorów, lista wraz z numerami telefonów została opublikowana na stronie Fundacji.

Turnusy trwają 7 dni (6 noclegów), koszt wyjazdu ponoszony przez rodziców wynosi 900 zł (dla dzieci z dofinansowaniem FSUSR) oraz 2 000,00 zł dla dzieci spoza dofinansowania FSUSR. W pierwszym przypadku FSUSR dopłaci 1100 zł do wypoczynku uczestnika zimowiska.

Gdzie organizowane są turnusy?

Zimowiska będą organizowane w ośrodkach: