Nie trzeba nawet wyjeżdżać, wypłata pieniędzy nie jest uzależniona od tego, czy pracownik faktycznie wyjedzie z rodziną na ferie. Jednak wciąż niewielu etatowców wie o tym, że z takiego dofinansowania może w ogóle skorzystać. Z reguły ten benefit wykorzystujemy w wakacje.

Reklama

Wczasy pod gruszą - dofinansowanie do wyjazdu na ferie

W wielu zakładach pracy funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracownicy zwykle chętnie korzystają z dofinansowania wypoczynku w okresie letnim. Popularne "wczasy pod gruszą" to dopłata pieniężna, którą pracodawca wypłaca pracownikowi na wypoczynek organizowany we własnym zakresie. Jest to jednocześnie jeden z najpopularniejszych benefitów pracowniczych w Polsce, szczególnie w budżetówce i w większych firmach.

Warto wiedzieć, że z "wczasów pod gruszą" skorzystać można nie tylko w wakacje. O dopłatę można wnioskować również w innym okresie roku, np. w ferie zimowe. Może to znacząco obniżyć koszty zimowego wyjazdu lub dać spory zastrzyk gotówki już na początku roku. Pieniądze można przeznaczyć choćby na opłacenie dzieciom półkolonii zimowych.

Ważne Tego, na co pracownik przeznacza pieniądze z wczasów pod gruszą, nie trzeba dokumentować. Zazwyczaj z tego benefitu można skorzystać raz w roku, jednak nie w każdej firmie - niektóre zakładają nawet kilka dopłat.

Kto może otrzymać dopłatę?

ZFŚS funkcjonuje w każdej firmie zatrudniającej co najmniej 50 pracowników etatowych, dodatkowo może zostać utworzony w firmie, która liczy mniej pracowników, na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Wysokość dopłaty wczasy pod gruszą nie zależy od kwalifikacji pracownika, stanowiska, jego stażu pracy w danej firmie ani od liczby dni nieobecności w pracy (np. z uwagi na zwolnienie chorobowe czy urlop wypoczynkowy).

Na wysokość świadczenia ma za to wpływ sytuacja materialna pracownika i członków jego rodziny, a także jego wynagrodzenie w firmie. To dlatego im gorzej zarabia, tym wyższą dopłatę do wypoczynku uzyska. Zazwyczaj te kwestie reguluje regulamin ZFŚS w firmie, określa on również kto jest uprawniony do tego świadczenia, jak często może z niego korzystać oraz ile dni nieprzerwanego wypoczynku musi wykorzystać, by otrzymać świadczenie.

Nie da się więc z góry przewidzieć, ile pieniędzy można otrzymać w ramach wczasów pod gruszą. Górną granicę świadczenia urlopowego określa za to Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość świadczenia jest w 2026 roku uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Do 20 lutego 2026 wysokość świadczenia urlopowego może wynieść:

2723,40 zł dla pracownika zatrudnionego na pełny etat w normalnych warunkach pracy,

dla pracownika zatrudnionego na pełny etat w normalnych warunkach pracy, 3631,20 zł dla pracownika zatrudnionego na pełny etat w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.

Co zrobić, by dostać nawet 3600 zł?

By uzyskać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek o wypłatę świadczenia (nie wystarczy złożenie samego wniosku urlopowego, ponieważ to pracownik decyduje o tym czy i kiedy chce skorzystać z dopłaty do wypoczynku). To jednak nie wszystko. Konieczne jest również złożenie oświadczenia o swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Na podstawie tych dokumentów pracodawca ustala, czy i w jakiej wysokości wypłaci świadczenie. W praktyce pracownicy o najniższych dochodach mogą liczyć na najwyższe dofinansowanie.