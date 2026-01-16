Dwutygodniowa przerwa od zajęć szkolnych będzie się różnić w zależności od województwa i potrwa od 17 stycznia do 1 marca. Zmiana terminu ma na celu lepsze rozłożenie obciążenia w ośrodkach narciarskich i innych miejscach wypoczynku zimowego, a także ułatwienie organizacji wypoczynku dzieciom i rodzinom.

Terminy ferii zimowych 2026 w województwach

Pierwsi w kraju – od 17 stycznia do 1 lutego – ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.

Ostatni w tym roku – od 14 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Na początku kwietnia kolejna przerwa w nauce

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 2 do 7 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.