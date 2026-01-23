Program 800 plus stanowi finansowe wsparcie dla rodzin i przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18. roku życia. Jego zasady reguluje ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. miesięczna kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł na dziecko. Otrzymywane pieniądze są zwolnione z podatku dochodowego i nie podlegają egzekucji komorniczej. Dodatek ten przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodów rodziny, a jego celem jest wsparcie domowych finansów oraz poprawa warunków wychowania i życia dzieci.
Kiedy ZUS wypłaca świadczenie Rodzina 800 plus?
800 plus standardowo wypłacane jest w:
- 2 dzień miesiąca,
- 4 dzień miesiąca,
- 7 dzień miesiąca,
- 9 dzień miesiąca,
- 12 dzień miesiąca,
- 14 dzień miesiąca,
- 16 dzień miesiąca,
- 18 dzień miesiąca,
- 20 dzień miesiąca,
- 22 dzień miesiąca.
800 plus - nowe terminy wypłat w lutym 2026
W lutym 2026 roku część beneficjentów programu 800 plus otrzyma środki wcześniej niż zwykle. Ma to związek z układem dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. Z tego powodu na ten miesiąc przewidziano zmodyfikowany harmonogram wypłat świadczenia:
- 2 lutego (poniedziałek);
- 4 lutego (środa);
- 6 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 7 lutego (sobota);
- 9 lutego (poniedziałek);
- 12 lutego (czwartek);
- 13 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 14 lutego (sobota);
- 16 lutego (poniedziałek);
- 18 lutego (środa);
- 20 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone również świadczenia, które powinny zostać wypłacone 22 lutego (niedziela).
Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 7,14 i 22 dnia każdego miesiąca w lutym 2026 otrzymają 800 plus wcześniej.
W 2026 roku rodzice muszą złożyć nowy wniosek o 800 plus
Od 1 lutego rodzice będą mogli ubiegać się o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy, który wystartuje 1 czerwca 2026 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem dostępnych kanałów online, takich jak:
- Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
- portal Emp@tia,
- systemy bankowości elektronicznej,
- aplikacja mZUS.
Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku
Rodzice powinni pilnować terminów, ponieważ nawet niewielkie spóźnienie ze złożeniem wniosku może oznaczać utratę świadczenia za konkretny miesiąc. To, od kiedy przysługuje wypłata i kiedy trafią pieniądze, zależy od daty złożenia dokumentów:
- od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;
- od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.;
- od 1 do 30 czerwca 2026 r. – ZUS zrealizuje wypłatę z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2026 r.;
- od 1 do 31 lipca 2026 r. – środki zostaną wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;
- od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać jedynie od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.
800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?
Co do zasady świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18. roku życia, jednak ustawodawca przewidział sytuacje, w których wsparcie nie jest wypłacane. Prawo do świadczenia nie powstaje, jeżeli:
- dziecko wstąpiło w związek małżeński,
- dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe i bezpłatne utrzymanie, takiej jak m.in. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna jednostka o podobnym profilu,
- pełnoletnie dziecko pobiera świadczenie wychowawcze na własne dziecko,
- na to samo dziecko pobierane jest za granicą świadczenie o podobnym charakterze (z wyjątkiem świadczeń wypłacanych przez państwa UE, EFTA oraz Wielką Brytanię).