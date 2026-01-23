Program 800 plus stanowi finansowe wsparcie dla rodzin i przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18. roku życia. Jego zasady reguluje ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. miesięczna kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł na dziecko. Otrzymywane pieniądze są zwolnione z podatku dochodowego i nie podlegają egzekucji komorniczej. Dodatek ten przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodów rodziny, a jego celem jest wsparcie domowych finansów oraz poprawa warunków wychowania i życia dzieci.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie Rodzina 800 plus?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

  • 2 dzień miesiąca,
  • 4 dzień miesiąca,
  • 7 dzień miesiąca,
  • 9 dzień miesiąca,
  • 12 dzień miesiąca,
  • 14 dzień miesiąca,
  • 16 dzień miesiąca,
  • 18 dzień miesiąca,
  • 20 dzień miesiąca,
  • 22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat w lutym 2026

W lutym 2026 roku część beneficjentów programu 800 plus otrzyma środki wcześniej niż zwykle. Ma to związek z układem dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. Z tego powodu na ten miesiąc przewidziano zmodyfikowany harmonogram wypłat świadczenia:

  • 2 lutego (poniedziałek);
  • 4 lutego (środa);
  • 6 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 7 lutego (sobota);
  • 9 lutego (poniedziałek);
  • 12 lutego (czwartek);
  • 13 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 14 lutego (sobota);
  • 16 lutego (poniedziałek);
  • 18 lutego (środa);
  • 20 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone również świadczenia, które powinny zostać wypłacone 22 lutego (niedziela).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 7,14 i 22 dnia każdego miesiąca w lutym 2026 otrzymają 800 plus wcześniej.

Koniec 800 plus. Zamiast tego 172 800 złotych jednorazowo na każde urodzone dziecko. To rozwiąże problem małej dzietności?
Koniec 800 plus. Zamiast tego 172 800 złotych jednorazowo na każde urodzone dziecko. To rozwiąże problem małej dzietności?

Zobacz również

W 2026 roku rodzice muszą złożyć nowy wniosek o 800 plus

Od 1 lutego rodzice będą mogli ubiegać się o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy, który wystartuje 1 czerwca 2026 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem dostępnych kanałów online, takich jak:

  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
  • portal Emp@tia,
  • systemy bankowości elektronicznej,
  • aplikacja mZUS.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Rodzice powinni pilnować terminów, ponieważ nawet niewielkie spóźnienie ze złożeniem wniosku może oznaczać utratę świadczenia za konkretny miesiąc. To, od kiedy przysługuje wypłata i kiedy trafią pieniądze, zależy od daty złożenia dokumentów:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;
  • od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.;
  • od 1 do 30 czerwca 2026 r. – ZUS zrealizuje wypłatę z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2026 r.;
  • od 1 do 31 lipca 2026 r. – środki zostaną wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;
  • od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać jedynie od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Co do zasady świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18. roku życia, jednak ustawodawca przewidział sytuacje, w których wsparcie nie jest wypłacane. Prawo do świadczenia nie powstaje, jeżeli:

  • dziecko wstąpiło w związek małżeński,
  • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe i bezpłatne utrzymanie, takiej jak m.in. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna jednostka o podobnym profilu,
  • pełnoletnie dziecko pobiera świadczenie wychowawcze na własne dziecko,
  • na to samo dziecko pobierane jest za granicą świadczenie o podobnym charakterze (z wyjątkiem świadczeń wypłacanych przez państwa UE, EFTA oraz Wielką Brytanię).