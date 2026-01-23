Program 800 plus stanowi finansowe wsparcie dla rodzin i przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18. roku życia. Jego zasady reguluje ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. miesięczna kwota świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł na dziecko. Otrzymywane pieniądze są zwolnione z podatku dochodowego i nie podlegają egzekucji komorniczej. Dodatek ten przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodów rodziny, a jego celem jest wsparcie domowych finansów oraz poprawa warunków wychowania i życia dzieci.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie Rodzina 800 plus?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

2 dzień miesiąca,

4 dzień miesiąca,

7 dzień miesiąca,

9 dzień miesiąca,

12 dzień miesiąca,

14 dzień miesiąca,

16 dzień miesiąca,

18 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat w lutym 2026

W lutym 2026 roku część beneficjentów programu 800 plus otrzyma środki wcześniej niż zwykle. Ma to związek z układem dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. Z tego powodu na ten miesiąc przewidziano zmodyfikowany harmonogram wypłat świadczenia:

2 lutego (poniedziałek);

4 lutego (środa);

6 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 7 lutego (sobota);

9 lutego (poniedziałek);

12 lutego (czwartek);

13 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 14 lutego (sobota);

16 lutego (poniedziałek);

18 lutego (środa);

20 lutego (piątek) – w tym dniu zostaną wypłacone również świadczenia, które powinny zostać wypłacone 22 lutego (niedziela).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 7,14 i 22 dnia każdego miesiąca w lutym 2026 otrzymają 800 plus wcześniej.

W 2026 roku rodzice muszą złożyć nowy wniosek o 800 plus

Od 1 lutego rodzice będą mogli ubiegać się o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy, który wystartuje 1 czerwca 2026 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem dostępnych kanałów online, takich jak:

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

portal Emp@tia,

systemy bankowości elektronicznej,

aplikacja mZUS.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Rodzice powinni pilnować terminów, ponieważ nawet niewielkie spóźnienie ze złożeniem wniosku może oznaczać utratę świadczenia za konkretny miesiąc. To, od kiedy przysługuje wypłata i kiedy trafią pieniądze, zależy od daty złożenia dokumentów:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.;

– świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.; od 1 do 30 czerwca 2026 r. – ZUS zrealizuje wypłatę z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2026 r.;

– ZUS zrealizuje wypłatę z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2026 r.; od 1 do 31 lipca 2026 r. – środki zostaną wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– środki zostaną wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.; od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać jedynie od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Co do zasady świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18. roku życia, jednak ustawodawca przewidział sytuacje, w których wsparcie nie jest wypłacane. Prawo do świadczenia nie powstaje, jeżeli: