Z przedstawionych danych wynika, że prawie 3/4 Polaków pozytywnie ocenia sytuację swojego gospodarstwa domowego, a 54 proc. deklaruje, że pandemia nie miała wpływu na zmianę sytuacji finansowej ich gospodarstw. Jednocześnie 58 proc. pytanych uważa za nieprawdopodobną możliwość odłożenia jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższego kwartału i taki sam odsetek nie planuje żadnego wyjazdu wakacyjnego.

Z badań wynika, że rosną wydatki Polaków na podstawowe potrzeby. Połowa badanych (50 proc.) deklaruje wzrost wydatków na żywność, a 44 proc. wskazuje na większe koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Duża grupa osób wskazywała na zmniejszony strumień wydatków na rekreację i kulturę (48 proc.), podróże (45 proc.), restauracje i hotele (40 proc.) oraz na paliwo (39 proc.).

Autorzy badania zwracają uwagę, że ponad połowa (58 proc.) Polaków nie planuje wyjazdu wakacyjnego; 42 proc. ma go w planach, ale niemal co trzeci z nich (32 proc.) zamierza spędzić go w kraju. Tylko 6 proc. wybiera się za granicę, a 4 proc. planuje zarówno wyjazd krajowy, jak i zagraniczny.

"Decyzja o wyjeździe jest skorelowana z samooceną sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Na wakacje wyjedzie 64 proc. badanych z grupy o najlepszej sytuacji finansowej oraz 29 proc. z grupy deklarującej najgorszą sytuację" - napisano.

Polacy są podzieleni w ocenie sytuacji gospodarczej. 36 proc. pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą kraju, a 33 proc. deklaruje ocenę negatywną. Ocenę pozytywną - jak zauważają autorzy badania - częściej wydają mężczyźni (38 proc.), osoby w wieku 60+ (49 proc.), a także badani z wykształceniem podstawowym (48 proc.) oraz mieszkańcy wsi i małych miast (39 proc.).

Negatywne opinie częściej prezentują kobiety (37 proc.), ludzie przed 40-tym rokiem życia (36 proc.) oraz respondenci z wykształceniem wyższym (39 proc.) i mieszkańcy dużych miast (37 proc.). 73 proc. Polaków pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego, negatywnie ocenia ją 22 proc.

Pogorszenie sytuacji finansowej w stosunku do lutego 2020 r. częściej wskazywały kobiety (57 proc.), a także osoby z wykształceniem wyższym (39 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast (41 proc.). Według 44 proc. pytanych, pandemia nie wpłynęła na stan ich oszczędności, przy czym 15 proc. Polaków deklarowało, że przed pandemią nie miało żadnych oszczędności. Zmniejszenie oszczędności dotknęło niemal co trzeciego badanego (33 proc.), zaś 8 proc. zwiększyło je. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska