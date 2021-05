Gazeta podaje, że każdego dnia do centralnego systemu stworzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez Deutsche Telekom i SAP będą przyłączane na próbę dwa kraje. Jako pierwsze zrobiły to w poniedziałek Francja i Malta, do końca przyszłego tygodnia przetestowanych zostanie w sumie 18 państw UE oraz Islandia.

"Do testów nie zgłosiła się Polska. Nieoficjalnie wiadomo, że poza nami niegotowe są jeszcze Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry, Łotwa, Portugalia, Finlandia i Irlandia" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Pilotaż obejmuje testowanie zdolności państw członkowskich do łączenia się z portalem UE, ładowanie i pobieranie kluczy publicznych potrzebnych do weryfikacji certyfikatu, a także testy bezpieczeństwa – mówi Johannes Bahrke, rzecznik Komisji Europejskiej, cytowany przez gazetę.

"Mieszkańcy poszczególnych państw nie biorą udziału w pilotażu – wykorzystywane są sztuczne dane i klucze publiczne. System ma działać w trybie offline, co oznacza, że żaden z urzędników sprawdzających certyfikat nie będzie miał dostępu do bazy danych. Sprawdzi tylko autentyczność wygenerowanego kodu QR" - pisze gazeta.