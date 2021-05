"Nareszcie" - mówią włoskim mediom podróżni na rzymskim lotnisku Fiumicino. Podkreślają, że to ułatwienie nie tylko dla turystów, ale także dla wszystkich, przyjeżdżających do Włoch w celach służbowych czy do rodziny.

Zadowoleni są zarówno cudzoziemcy, jak i Włosi wracający do kraju.

Kolejnym krokiem ma być wprowadzenie "przepustek" na wjazd także na podstawie zaświadczenia o szczepieniu lub wyzdrowieniu z Covid-19.

Utrzymany został obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla osób przybywających spoza UE, w tym z USA.