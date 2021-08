Akropol w okresie letnim zwykle otwarty jest od godz. 8 do godz. 20, jednak z powodu ekstremalnych temperatur, do piątku obiekt będzie zamknięty od południa do godz. 17.

Reklama

Grecka straż pożarna utrzymuje alert pogodowy dla większości kraju. Niektóre instytucje usługowe w sektorze publicznym i prywatnym zmieniły godziny pracy i pozostają zamknięte w najgorętszych godzinach popołudniowych.

Temperatury w najbliższych dniach mają osiągać w Grecji rekordowe wartości. Według prognoz między wtorkiem a piątkiem w środkowej części kontynentalnej Grecji oraz na Peloponezie termometry mogą wskazać nawet 46 stopni C. W weekend słupek rtęci ma spaść do 38 stopni.