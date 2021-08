Położony na Dolnym Śląsku Zieleniec jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych ośrodków narciarskich w Polsce. Mimo intensywnego rozwoju infrastruktury w ostatnich latach i zwiększającej się liczby turystów, w regionie wciąż brakowało obiektu w standardzie pięciogwiazdkowego hotelu. To zmienia się za sprawą budowy ekskluzywnego Aparthotelu INFINITY Zieleniec ski&spa. W ofercie obiektu znajdować się będzie 356 nowoczesnych apartamentów sprzedawanych w popularnym systemie condo. Inwestycja tej skali i na takim poziomie zwiększy atrakcyjność ośrodka i regionu, co przełoży się na daleko idące korzyści dla gminy.

Aparthotel na stoku – unikalny mikroklimat, dogodna lokalizacja

O klasie powstającego obiektu świadczy nie tylko jego unikatowa architektura, idealnie wkomponowująca się w górski krajobraz, ale też niezwykle korzystne położenie. Jest usytuowany bezpośrednio na jednym ze stoków narciarskich w centrum Zieleńca, co zapewnia komfortowy dostęp do wszystkich atrakcji miejscowości. Ponadto taka lokalizacja stanowi idealną bazę wypadową, pozwalającą poznawać uroki całego regionu.

Zieleniec oferuje gościom wyjątkowy, zbliżony do alpejskiego mikroklimat, który ma korzystny wpływ na organizm – sprzyja m.in. zwiększeniu produkcji czerwonych krwinek. Cechą charakterystyczną regionu jest długo zalegająca pokrywa śnieżna, umożliwiająca pełne korzystanie z uroków sezonu zimowego przez ponad 150 dni w roku. To o wiele dłuższy okres niż w przypadku innych ośrodków w naszym kraju. Turystów przyciąga tu też doskonale przygotowana infrastruktura turystyczna oraz świetne warunki terenowe: ponad 23 km tras zjazdowych, 7 kolei linowych, 24 wyciągi oraz snow park.

Malownicze położenie i duża liczba atrakcji przemawiają za tym, by odwiedzać Zieleniec o każdej porze roku. Góry Bystrzyckie oraz Orlickie zachęcają do indywidualnych i rodzinnych wypraw pieszych oraz rowerowych przejażdżek. Po wymagających wycieczkach i pokonanych kilometrach warto zrelaksować się, korzystając z istniejącej oferty rekreacyjnej. Na gości czekają m.in.: całoroczne koleje linowe, DiscGolfPark, ośrodek jeździecki, łowisko pstrąga ale przede wszystkim znakomite warunki dla fanów kolarstwa górskiego - piękne single tracki oraz Family Bike Park.

Korzyści dla całego regionu

Spółka realizująca inwestycję prowadzi projekt z najwyższą dbałością o standard, poszanowanie przyrody oraz troską o rozwój regionu. Przede wszystkim jego oferta poszerzy się o obiekt, jakiego do tej pory w okolicy nie było. Aparthotel o standardzie pięciogwiazdkowego hotelu przyciągnie nowych klientów, którzy przyczynią się do zwiększenia dochodów miejscowego sektora usług: właścicieli restauracji, sklepów z pamiątkami, wyciągów, parkingów czy licznych atrakcji zimowych. Stanie się tak m.in. za sprawą nowoczesnego, doskonale wyposażonego centrum biznesowego z salami konferencyjnymi i zespołem najlepszych specjalistów w dziedzinie organizowania biznesowych eventów. Zieleniec stanie się wreszcie miejscem spotkań, również tych biznesowych na najwyższym szczeblu – zwłaszcza, że na gości czeka ekskluzywna strefa spa & wellness z basenem, saunarium i gabinetami odnowy biologicznej.

Do głównych korzyści z inwestycji dla regionu należy też utworzenie około 300 nowych miejsc pracy w zakresie obsługi powstałego obiektu wraz z całą infrastrukturą. Nie tylko zmniejszy to lokalny poziom bezrobocia, ale też podniesie poziom życia mieszkańców, co przyczyni się do rozwoju całej miejscowości - Dusznik-Zdroju.

Przemyślana architektura i poszanowanie natury

Aparthotel o powierzchni około 40 tys. mkw. będzie składał się z trzech brył, usytuowanych tarasowo na zboczu jednego ze stoków w centrum Zieleńca. Bryła została opracowana przez doświadczonych architektów w taki sposób, by idealnie wkomponować się w górski krajobraz i otaczającą przyrodę. Obiekt jest przytulony do zbocza, które stanowi jedną z jego ścian. Dzięki temu, że z poziomu ulicy widoczna jest tylko górna część kondygnacji z licznymi przeszkleniami i przemyślanym systemem świetlnym, osiągnięto efekt wizualnej lekkości. Związek z naturą podkreślą też drewniane elementy elewacji. Przeszklenia w strefie basenowej zintegrują budynek z okalającym pejzażem, a także pozwolą gościom podziwiać zapierający dech z piersiach widok.

Istotnym celem pośrednim realizacji inwestycji jest dbałość o architekturę, jak i stawianie na ekologię oraz energooszczędność. Tak jest też w przypadku INFINITY Zieleniec ski&spa. Obiekt będzie przyjazny naturze i w odpowiedzialny sposób wykorzystujący jej zasoby. Do systemowych rozwiązań dla obiektu należą: ograniczający emisję spalin, układ ogrzewania czystą energią gazu ziemnego, wydajny system pomp ciepła wykorzystujący odzysk powietrza odprowadzanego z układu wentylacji, trójwarstwowe okna i rygorystyczna izolacja zwiększająca wydajność ogrzewania oraz chłodzenia budynku. Deweloper przewidział też coś dla samych gości, co przy okazji zwiększy ich komfort pobytu: energooszczędny system wyłączania światła w apartamentach podczas nieobecności w obiekcie, monitoring ogrzewania czy system monitorowania i minimalizowania eksploatacji wody. Wszystko to po to, by budować obiekty najwyższej klasy w zgodzie z przyrodą i oczekiwaniami świadomych klientów.

Design na najwyższym światowym poziomie

INFINITY Zieleniec ski&spa przykuwa uwagę nie tylko od zewnątrz, ale także od środka. Zespół projektantów z pasją zadbał o wykreowanie wnętrz, które zaspokoją gusta najbardziej wymagających klientów. Luksusowe i przestronne apartamenty charakteryzują się wystrojem łączącym w sobie funkcjonalną nowoczesność z ponadczasową i subtelną elegancją. Apartamenty w większości wyposażone są w loggie lub balkony, a z każdego z nich rozpościerać się będzie zapierający dech w piersiach widok na nartostrady, przełęcze i majestatyczne Góry Orlickie. Wszystkie lokale sprzedawane są w wykończeniu „pod klucz” – wraz z kompletnym wyposażeniem w najwyższym standardzie. Inwestorzy mogą więc liczyć na to, że ich jedno- , dwu- lub trzypokojowy apartament będzie posiadał autorski projekt wystroju wnętrz, a wykończenie całości oparte zostanie na materiałach najwyższej jakości i wykonane z dbałością o najdrobniejsze detale.

Condo – nowy wymiar inwestycji

Aparthotel INFINITY Zieleniec ski&spa jest sprzedawany w popularnym i cenionym na całym świecie systemie condo. To bezpieczny i sprawdzony sposób inwestowania kapitału polegający na kupowaniu apartamentów w obiektach hotelowych. Następnie nieruchomości są wynajmowane przez operatora, a prywatni inwestorzy cieszą się już tylko stałym zyskiem. Co istotne – wyższym niż poprzez standardowe formy inwestowania (np. lokaty bankowe).

W przypadku realizowanego obiektu system condo działa wyjątkowo korzystnie. Nabycie każdego apartamentu zostaje potwierdzone wpisem w indywidualnej księdze wieczystej, a dzięki umowie najmu z operatorem właściciel zyskuje możliwość osiągnięcia stopy zwrotu do nawet 7% od zainwestowanej kwoty netto w skali roku – niezależnie od tego, czy lokal jest wynajmowany, czy nie. Umowy zawierane są na 5 lub 10 lat bądź na czas nieokreślony, a wszystkie opłaty związane z wynajmem (media, koszty z tytułu zarządzania nieruchomością, ubezpieczenie) pozostają po stronie doświadczonego operatora. Inwestorom pozostaje cieszyć się z regularnego zysku.

Pakiet Inwestora – stały zysk, wypoczynek i góra korzyści

Prawdziwą gratką dla właścicieli apartamentów w INFINITY Zieleniec ski&spa jest Pakiet Inwestora. Zawiera on nieograniczoną liczbę dni w roku do wykorzystania na własny pobyt w aparthotelu. Warto podkreślić, że wypoczywać na tych zasadach można o każdej porze roku – zarówno w wakacje, jak i podczas ferii zimowych.

Ponadto każdemu inwestorowi przysługuje imienna Karta VIP gwarantująca atrakcyjne zniżki na wszystkie usługi oferowane w INFINITY Zieleniec ski&spa w tym ofertę restauracji, zabiegi w spa, karnety narciarskie czy wypożyczenie sprzętu. Do tego dochodzi możliwość bezpłatnego korzystania z basenów hotelowych, saunarium a nawet parkingu .

Zadowoleni klienci wracają

O tym, że warto zainwestować w Aparthotel INFINITY Zieleniec ski&spa, świadczą liczby. Nabywców znalazła już połowa z 356 apartamentów. Warto więc już teraz wybrać apartament dostosowany do indywidualnych wymagań.

Obiekt w Zieleńcu pierwszych gości przyjmie już w grudniu 2022 roku.

Jesteś zainteresowany inwestycją? Zachęcamy do kontaktu: