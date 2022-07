Najbardziej wartościowymi paszportami dysponują Japończycy, którzy mogą dzięki nim dostać się bez wyrabiania wizy lub uzyskać do niej dostęp na żądanie do aż 193 krajów świata – informuje CNN Travel. W przypadku Singapuru i Korei Płd. to 192.

Ranking jest jednak mocno zdominowany przez Europę. W czołowej dwudziestce tylko Nowa Zelandia i USA są spoza Starego Kontynentu. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Niemcy, Hiszpania (z dostępem do 190 państw), Finlandia, Włochy i Luksemburg (189) oraz Austria, Dania, Holandia i Szwecja (188). Polski paszport umożliwia odwiedzenie 182 krajów.

Azja z najsłabszymi paszportami

Lista państw z najsłabszymi paszportami jest zdominowana przez Azję. Obywatele siedmiu państw mogą swobodnie podróżować do mniej niż 40 innych. Niechlubnymi liderami są Afganistan (27), Irak (29), Syria (30), Pakistan (32), Jemen (34), Somalia (35) oraz Nepal (38) (również mieszkańcy Autonomii Palestyńskiej mogą odwiedzić 38 państw). Co ciekawe, silniejszymi paszportami dysponują Koreańczycy z Północy (40).

Wspomniani azjatyccy liderzy rankingu nie mogą obecnie korzystać w pełni z możliwości paszportów ze względu na restrykcyjną politykę antycovidową rządów. Popyt na lotnicze podróże w regionie Azja-Pacyfik ciągle wynosi mniej niż jedną piątą poziomu sprzed pandemii – wynika z danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).