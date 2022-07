Reklama

"Najczęściej wymienianą przyczyną pozostania w wakacje w domu jest zła sytuacja materialna. Właśnie finansami uzasadniło brak planów aż 44 proc. osób. Kolejnym istotnym powodem jest konieczność oszczędzania wynikająca z niepewności jutra. Wskazało na to niemal 20 proc. respondentów. A 10 proc. badanych nie planuje wypoczywać, ponieważ uważają, że okoliczności nie sprzyjają wakacyjnemu nastrojowi. Sytuacja faktycznie jest trudna. Wyliczając po kolei - wzrost cen źródeł energii, inflację i w końcu wojnę, nie da się ukryć, że wpłynęły one na niemal każdy aspekt życia Polaków. Również na plany urlopowe większości z nas, mówi o tym 75 proc. ankietowanych" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Z badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że dłuższy wyjazd wakacyjny planuje w tym roku ponad połowa Polaków (52 proc. ). Niemal 15 proc. z nich chce wyjechać nawet więcej niż raz.

"40 proc. turystów dysponuje jednak skromniejszym niż w poprzednim roku budżetem na letni urlop. Dlatego też co piąty zapowiada, że będzie oszczędzał na atrakcjach i jedzeniu, ewentualnie skróci wyjazd" - dodał Grzelczak.

Prezes wskazał również, że grupą, która w tym roku najliczniej wybiera się na wakacje poza domem (63 proc.), są mieszkańcy średnich i dużych miast. Z kolei z aglomeracji ponad połowa deklaruje, że planuje letni wypoczynek. Zaskoczeniem nie są odpowiedzi mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie do wyjazdu przygotowuje się najmniej, bo 44 proc. badanych.

60 proc. Polaków finansuje swoje urlopy m.in. z regularnych oszczędności, a 44 proc. z bieżących dochodów. Pożyczaniem na ten cel w bankach czy firmach pożyczkowych zainteresowanych jest 1,5 proc. Prędzej w grę wchodzi pomoc rodziny lub sprzedaż przedmiotów - 2,5 proc. deklaracji, albo przełożenie płatności rachunków - 2 proc., podano również.

"75 proc. osób na swój najważniejszy w wakacje wyjazd wybiera się do Polski, za granicę pojedzie co czwarty. Jednak uwzględniając również inne planowane w to lato wypady, wygląda na to, że nad Bałtykiem, na Mazurach czy w rodzimych górach będzie wypoczywało 80 proc. osób planujących w tym roku wypoczynek. Największą popularnością będą cieszyć się w kraju prywatne domki i apartamenty. Wybiera się tam ponad 30 proc. respondentów, ale niewiele mniej chętnie rezerwowane są pensjonaty i obiekty agroturystyczne (29 proc. ) oraz hotele (28 proc. ). Ponad jednej piątej turystów (22 proc. ), czyli dokładnie tak samo, jak przed rokiem, w zorganizowaniu urlopu pomogą biura podróży" - zakończono.

Badanie Quality Watch przeprowadzone metodą CAWI (komputerowo wspomagany wywiad internetowy) wśród Polaków w wieku 18+, na próbie reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć i wielkość miejsca zamieszkania, 1 055 osób. Termin realizacji: 3-6 czerwca 2022.

