„W tegoroczne wakacje Polacy postanowili w pełni nadrobić podróżnicze zaległości, aktywnie wyszukując i rezerwując wyjazdy głównie do krajów Morza Śródziemnego” – zaznaczyli autorzy raportu. Jak dodano, w okresie czerwiec-sierpień 2022 „zwiększone zainteresowanie podróżami” odnotowano także po liczbie rezerwacji w serwisie eSky.pl (wzrost o 43 proc. r:r).

Gdzie Polacy spędzali urlop?

Wakacje 2022. Oto najpopularniejsze kierunki podróży:

• Włochy;

• Hiszpania;

• Grecja;

• Chorwacja;

• Bułgaria;

• Portugalia;

• Turcja;

• Malta.

Wśród najchętniej wybieranych miejsc przez Polaków znalazły się m.in.: Rzym, Mediolan, Wenecja, Sycylia, Bari, Bolonia (Włochy), Barcelona, Alicante, Majorka (Hiszpania), Ateny, Santorini i Korfu (Grecja).

„Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w naszym rankingu najpopularniejszych kierunków znalazły się takie kraje jak Bułgaria, czy Turcja, które najczęściej były wybierane przez klientów tradycyjnych biur podróży. Zmiana ta wskazuje, że coraz więcej osób decyduje się na samodzielną organizację, która pozwala na »podróżowanie po swojemu« – bez ograniczeń w zakresie długości pobytu, czy też formy wyżywienia" – ocenił Deniz Rymkiewicz, Rzecznik prasowy w eSky.pl.

Ile trzeba było zapłacić za bilety lotnicze?

„W tegoroczne wakacje ceny biletów lotniczych wróciły do poziomu sprzed pandemii tj. 2019 r.” – podkreślono w raporcie eSky.pl. Jak dodano, oznacza to wzrost w porównaniu z 2021 r. i 2020 r., wówczas linie, by zachęcić klientów do podróży samolotem, obniżały ceny kursów. Średnia cena biletu lotniczego w okresie czerwiec-sierpień 2022 – jak wynika z danych eSky.pl – to ok. 653 zł. Z kolei w obie strony średnia cena wyniosła ok. 1 150 zł.

W porównaniu z 2021 r. (w okresie czerwiec-sierpień) Polacy w tym roku przeznaczyli mniej czasu na urlop. W minione wakacje było to średnio 7 dni (w 2021 r. na wypoczynek przeznaczano ok. 9 dni).

Dlaczego Polacy sami organizowali urlop?

Według raportu na samodzielne zorganizowanie wakacji decydowały się głównie pary bez dzieci lub rodziny z dziećmi w wieku nastoletnim.

„Dane te mają potwierdzenie także w badaniu zrealizowanym przez firmę GfK na zlecenie eSky.pl” – podkreślono w raporcie. Jakie powody wskazali wówczas respondenci? W uzasadnieniu decyzji ws. samodzielnej organizacji podróży głównym czynnikiem są niższe ceny, niż oferowane przez tradycyjne biura podróży. Ponadto, istotną kwestią była także elastyczność w wyborze terminu i długości pobytu.

„Ciekawym zjawiskiem w br. jest okres wyprzedzenia, tj. okres pomiędzy kupnem biletu a wyjazdem. W tym roku doszło do wydłużenia okresu wyprzedzenia, w tegoroczne wakacje wyniósł on około 46 dni versus 32 dni w ubiegłym roku, co wskazuje na powrót do zachowań podróżników do stanu sprzed pandemii. Podróżnicy już nie mają obaw, związanych z możliwością odwołania lotu w wyniku restrykcji lub choroby, dlatego planują podróże z dłuższym wyprzedzeniem” – dodał Deniz Rymkiewicz.