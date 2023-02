ZUS w przesłanym w środę komunikacie zwrócił uwagę, że Program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r. i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem.

"Jest dodatkowym świadczeniem w formie elektronicznego bonu turystycznego. Stanowi on wsparcie finansowe dla polskich rodzin z dziećmi oraz pomaga właścicielom obiektów noclegowych i turystycznych, którzy z powodu restrykcji epidemicznych zostali narażeni na utratę dochodów z prowadzonej działalności" – podkreśliła, cytowana w komunikacie, szefowa Zakładu prof. Gertruda Uścińska.

Z raportu ZUS wynika, że w ciągu pięciu pierwszych miesięcy dokonano prawie 365 tys. płatności bonami, na łączną kwotę 240 mln zł. Rekordowy okazał się 2021 r., kiedy to w ciągu 12 miesięcy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł. Od początku funkcjonowania programu do końca 2022 r. zostało zrealizowanych prawie 5,1 mln transakcji na łączną kwotę przekraczającą 2,9 mld zł.

Największe zainteresowanie PBT zanotowano w okresie lipiec–sierpień 2021 r., kiedy to zrealizowano ok. 34 proc. wszystkich dotychczasowych transakcji, a kwota, którą zapłacono, stanowiła prawie 37 proc. łącznych środków wydatkowanych z tytułu realizacji płatności bonami w okresie sierpień 2020–grudzień 2022.

Od początku działania programu PBT największą liczbę płatności bonem zanotowano w woj. małopolskim (1,2 mln transakcji). Na drugim miejscu uplasowało się woj. pomorskie (793,9 tys. transakcji), a na trzecim – woj. zachodniopomorskie (651 tys. transakcji). Na czwartym miejscu znalazło się woj. mazowieckie (521,6 tys. transakcji).

Jeśli chodzi o kwotę płatności bonami, to również tutaj na pierwszym miejscu uplasowało się woj. małopolskie (622,6 mln zł). Na drugim znalazło się woj. pomorskie (520,2 mln zł), a na trzecim miejscu – woj. zachodniopomorskie (456,7 mln zł). Na czwartym miejscu uplasowało się woj. mazowieckie (285,6 mln zł).

Od początku obowiązywania programu najwyższą kwotę płatności za usługi hotelarskie (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi itp.) zrealizowano w woj. pomorskim (479,9 mln zł) i zachodniopomorskim (402,9 mln zł). Na trzecim miejscu znalazło się woj. małopolskie (400,7 mln zł).

W przypadku płatności za imprezy turystyczne (np. parki rozrywki i touroperatorzy organizujący wycieczki, obozy, kolonie itp.) sytuacja kształtowała się nieco inaczej niż w przypadku usług hotelarskich. W tej klasyfikacji prym wiodło woj. mazowieckie (87,1 mln zł). Na drugim miejscu znalazło się woj. małopolskie (70,6 mln zł), a na trzecim – woj. zachodniopomorskie (41,4 mln zł).

Niektóre podmioty turystyczne realizowały jednocześnie płatności bonami za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne. Niekwestionowanym zwycięzcą w tej kategorii okazało się woj. małopolskie (151,4 mln zł). Na drugim miejscu znalazło się woj. świętokrzyskie (30,7 mln zł), na trzecim – województwo pomorskie (12,7 mln zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uprawnionych do bonu turystycznego było ok. 4,5 mln osób, w systemie widniało ok. 3,9 mln aktywnych bonów, przy czym: wykorzystanych bonów było 92 proc., czyli 3,6 mln (z czego całkowicie wykorzystano 2,7 mln bonów, a częściowo 821,6 tys. bonów), niewykorzystanych aktywnych bonów było 8 proc., czyli 301 tys.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wciąż do wykorzystania pozostały aktywowane bony turystyczne na kwotę 392,7 mln zł.

Z raportu wynika, że w pierwszych miesiącach działania programu w systemie do obsługi PBT zarejestrowano ponad 18 tys. podmiotów turystycznych. W kolejnych miesiącach przybywało rejestracji podmiotów, a na dzień 31 grudnia 2022 r. w systemie do obsługi PBT widniało 28 tys. aktywnych podmiotów turystycznych. Najwięcej takich przedsiębiorców przybyło w III kwartale 2021 r.

Od początku działania programu PBT najwięcej podmiotów turystycznych zarejestrowano w woj. pomorskim (6,3 tys.) i w małopolskim (5,6 tys.). Na trzecim miejscu w rankingu uplasowało się woj. zachodniopomorskie (5,2 tys.).

Bon jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce "Ogólny". W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych z jednostek wypłacających świadczenie rodzina 500 plus.

ZUS przypomina, że Polskim Bonem Turystycznym można zapłacić jeszcze do końca marca 2023 roku.

Autorka: Karolina Kropiwiec