2. edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki odbędzie się w Hotelu Kasprowy w Zakopanem w dniach 26-28 września 2023 roku. Organizatorzy podzielili zagadnienia, które mają być poruszane w tej edycji na kilka podstawowych bloków tematycznych, gdzie sport i turystyka są dominującymi tematami tegorocznych dyskusji.

„Zagrożenia w sporcie” to nazwa pierwszego bloku tematycznego, gdzie organizatorzy chcą poruszyć szereg szalenie ważnych zagadnień, jak zapobieganie zagrożeniom w organizacjach sportowych, ochrona młodzieży przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i integralności cielesnej, zapobieganie korupcji w sporcie, działania antydopingowe, czy wprowadzanie młodzieży w świat profesjonalnego sportu. Kolejnym istotnym blokiem tematycznym jest „Polska jako organizator wielkich imprez sportowych”. Ten blok tematyczny to jednocześnie przegląd doświadczeń, takich jak EURO 2012, Euro EHF 2016, czy choćby tegorocznych Igrzysk Europejskich, ale to także rozmowa o ambicjach na przyszłość i o tym, czy jesteśmy już wystarczająco gotowi i doświadczeni aby organizować kolejne wielkie i spektakularne imprezy sportowe – mówi Marta Szymoniak, Prezes Fundacji Gateway 4.0, organizatora Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. To także dyskusja o tym jak współpracować na wszystkich szczeblach, od centralnego, przez środowiska sportowe, samorządy, organizacje pozarządowe i biznes przy tego rodzaju wydarzeniach – dodaje.

Komercjalizacja sportu, technologia w sporcie, medycyna sportowa, rola aktywności fizycznej wśród młodzieży, popularyzacja sportu i poszczególnych dyscyplin, ale także turystyka, w tym zielone inwestycje, innowacje w turystyce, narzędzia dostępne dla sektora, digitalizacja w turystyce – to tylko niektóre tematy, o których informują organizatorzy, a które będą poruszane podczas trzech dni Kongresu w Zakopanem. Dyskusja odbędzie się także w kontekście systemowego wyłaniania i szlifowania talentów sportowych, m.in. w oparciu o sprawdzone schematy z innych krajów i różnych dyscyplin sportowych. Do udziału zapraszane są wszystkie środowiska sportowe, działacze, związki, sportowcy, organizacje pozarządowe, samorządy, władze centralne, biznes (zarówno ten państwowy, który jest w dużej mierze mecenasem sportu w Polsce, jak i ten prywatny, który coraz częściej i szerzej w sport inwestuje) oraz wszyscy Ci, dla których sport jest istotną dziedziną życia.

Z ogromną przyjemnością zapraszam do udziału w drugiej edycji Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Bardzo cieszę się, że to właśnie w Zakopanem odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia, które już w zeszłym roku okazało się istotnym głosem w środowisku i podstawą do wypracowania nowych pomysłów i rozwiązań systemowych. Chcemy aby to właśnie tu, w Polsce, w Małopolsce, odbywała się regularna debata na temat kierunków rozwoju europejskiego sportu oraz turystyki – zachęca do udziału marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski.

Współorganizatorami, podobnie jak w zeszłym roku jest Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Organizatorzy podobnie jak w zeszłym roku, poza panelami dyskusyjnymi, planują także strefę Expo związków sportowych i Partnerów wydarzenia, ale także wieczorne gale i imprezy towarzyszące. Nie zdradzają jeszcze planów w tym zakresie. Informacje mają pojawiać się na bieżąco, m.in. na stronie internetowej wydarzenia.

Organizatorzy zapewniają, że w tym roku, jeszcze bardziej niż w ubiegłym, Europejski Kongres Sportu i Turystyki będzie międzynarodowy. Przed nami trzy dni ciekawych rozmów. Będą także interesujące panele, podczas których poruszać będziemy tematy od stricte technicznych, insfrastrukturalnych, po tematy legislacyjne, prawne, dotyczące przyszłości, rozwiązań trudnych wyzwań, które pozostają nierozwiązane do dziś – mówi Minister Kamil Bortniczuk. Kongres jest europejski, w związku z czym będą z nami także postacie z krajów naszego regionu. To pokłosie naszej bardzo wytężonej dyplomatycznej pracy, m.in. nad tym aby Rosjan i Białorusinów wykluczyć ze świata sportu w kontekście wojny na Ukrainie. Dzięki temu nawiązaliśmy dużo relacji międzynarodowych, co również znajdzie swój wyraz w te trzy dni między 26, a 28 września w Zakopanem – dodaje.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W zeszłym roku także gościł na wydarzeniu, m.in. na Gali Ambasadorów Sportu gdzie podkreślał rolę sportu w życiu społecznym, rozwoju młodzieży, ale takżeroli sportu w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Gateway 4.0, a współorganizatorami Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.