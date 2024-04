Rządowa agencja poinformowała, że zagraniczni podróżni wydali w kraju od stycznia do marca br. 1,75 bln jenów, czyli 11,3 mln dolarów. Jest to najwyższa wartość kwartalna w historii, co ma też związek ze słabym kursem jena.

Reklama

W 2019 r. do Japonii przybyła rekordowa liczba turystów 31,88 mln, a w lipcu tego samego roku odnotowano miesięczny rekord – 2 991 189 osób.

W 2023 r. odwiedzający japońskie wyspy wydali 5,3 bln jenów (ponad 34 mln dolarów), co jest rekordową sumą.

Reklama

Azja i USA

Japońska organizacja turystyczna poinformowała, że w 2023 r. najwięcej turystów (ponad 663 tys. osób) pochodziło z Korei Południowej, co stanowi wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w 2019 r. Kolejna grupa to podróżnicy z Tajwanu (ok. 484,4 tys. osób), których liczba wzrosła o 20,4 proc.

W związku z Wielkanocą odnotowano także wzrost liczby turystów ze Stanów Zjednoczonych (o 64,3 proc.) oraz Filipin (o 63,2 proc.) w porównaniu z 2019 r.

Rząd Japonii dąży do rozwoju przemysłu turystycznego, by w 2030 r. przyciągnąć na wyspy 60 mln zagranicznych turystów.

mzb/ akl/