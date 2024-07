Walka z masową turystyką może być skuteczna, co potwierdza wprowadzenie zakazu wpływania dużych statków wycieczkowych do Wenecji, które miało miejsce w 2021 roku. Udało się to dzięki latom działań lokalnych mieszkańców, ekologów oraz instytucji kultury. To ważne wydarzenie dla branży, biorąc pod uwagę, że Wenecja jest jednym z najpopularniejszych kierunków podróżujących, który przyciąga rocznie 25 milionów osób - pisze portal cnbc.com.

Reklama

Kolejnym miejscem, o które toczy się turystyczna wojna, jest Barcelona. Nastoje mieszkańców miasta w kontekście napływu ludzi z innych miast pogarszają się z roku na rok, co potwierdza przeprowadzona w 2023 roku przez miejską radę miasta ankieta. "W przypadku Barcelony próg turystycznego przeciążenia miasta został przekroczony" - twierdzi Debrine.

"Jakościowy" turysta

Reklama

Podczas pandemii Covid-19 w wielu turystycznych ośrodkach na całym świecie zaczęto promować strategię "jakość ponad ilość". Polega ona na priorytetowym traktowaniu turystów wydających duże ilości pieniędzy kosztem uboższych odwiedzających. Wprowadzenie tej koncepcji miało na celu zarówno poprawę bezpieczeństwa, jak i rozwiązanie problemów związanych z brakiem personelu. Debrine zaznacza, że równowaga między interesami mieszkańców a turystami jest kluczowa. W miastach, które zmagają się z nadmiernym napływem turystów, można skupić się na przyciąganiu odwiedzających wysokiej jakości, którzy nie tylko wydają więcej, ale również zachowują się odpowiedzialniej.

Jakie problemy wywołują turyści?

W Hiszpanii mieszkańcy od lat skarżą się na zachowania turystów, takie jak nadmierne spożycie alkoholu, zaśmiecanie przestrzeni miejskich, bójki, a nawet bieganie nago po ulicach. Debrine podkreśla, że to nie tylko liczba turystów, ale również ich zachowanie ma znaczenie. Przykładem miasta, które stara się zmienić takie negatywne zachowania poprzez różne polityki, jest Amsterdam.

W 2023 roku miasto uruchomiło kampanię skierowaną do niektórych turystów, szczególnie młodych Brytyjczyków, aby "zostali w domu", jeśli ich celem podróży są narkotyki lub imprezy. Ponadto wprowadza ograniczenia dotyczące autobusów turystycznych, sklepów z pamiątkami, nowych hoteli i wynajmu krótkoterminowego, aby poprawić jakość życia mieszkańców i uczynić turystykę bardziej zrównoważoną.

Turystyczny postwzrost (ang. degrowth)

Obywatelskie grupy nawołują urzędników w Barcelonie do wprowadzenia szeregu polityk mających na celu ograniczenie rozwoju turystyki, które określa się jako "turystyczny postwzrost" (ang. degrowth tourism). Co obejmuje ta strategia? To chociażby podnoszenie podatków turystycznych, ograniczenia dla statków wycieczkowych oraz restrykcje dotyczące krótkoterminowego wynajmu mieszkań. Jednakże, jak zauważa Debrine, także sami podróżni odgrywają rolę w ograniczaniu masowej turystyki. Jak? Choćby podnosząc własną świadomość w zakresie podejmowania odpowiedzialnych decyzji turystycznych.

Debrine ma inny pomysł na walkę z problemem patologicznej turystyki. To koncepcja "miast lustrzanych", która może przyczynić się do zmniejszenia turystycznej presji na popularne kierunki podróży. Jako przykład podaje Tarragonę, piękne miasto na południe od Barcelony, które podobnie jak "stolica" Katalonii posiada atrakcyjne zabytki i piękne nadmorskie położenie, ale w przeciwieństwie do Barcelony, mogłoby skorzystać na zwiększeniu liczby turystów.