Według głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella "na razie trudno interpretować dane z okresu świątecznego". "Można mówić o niewielkim spadku zakażeń, ale najważniejszą próbą będą najbliższe tygodnie, gdy ludzie wrócą do pracy" - oświadczył Tegnell.

W poniedziałek po feriach ponownie otwarto przedszkola oraz szkoły podstawowe. Szkoły średnie i wyższe prowadzą nauczanie zdalne.

W Szwecji znów znacznie wzrosła liczba zgonów z powodu Covid-19. Rekord dobowy odnotowano 17 grudnia, gdy zarejestrowano aż 117 zgonów. "Duża śmiertelność w wyniku Covid-19 w grudniu odzwierciedla wysoką ogólną liczbę zakażeń, ale służba zdrowia ma lepsze rezultaty" - odparł Tegnell.

W całym kraju na oddziałach intensywnej terapii przebywa 372 pacjentów z Covid-19. Oznacza to siedem osób mniej od piątku. W szpitalach leczonych jest 2460 osób z koronawirusem, najwięcej od początku epidemii.

Jak podał Urząd Zdrowia Publicznego, w Szwecji do wtorku przeciwko Covid-19 zaszczepiono ok. 80 tys. osób (0,8 proc. ludności). Priorytetową grupą są pensjonariusze domów opieki, ale na skutek próśb środowiska lekarskiego, w niektórych regionach zezwolono, by szczepieniami został objęty także personel medyczny.

Szwecja otrzymała dotychczas ok. 160 tys. dawek szczepionek Pfizer/BioNTech. Wiele regionów magazynuje szczepionki na drugą dawkę, choć mają je zapewnić kolejne dostawy. W opinii Tegnella, jest to powodem "niezadowalającego tempa szczepień". "Regiony powinny zaszczepić tyle osób, ile są w stanie" - uważa Tegnell.

W Szwecji trwa debata nad tym, czy kraj ten, wzorem Izraela czy Wielkiej Brytanii, mógłby przeprowadzić szczepienia na masową skalę w szybkim tempie. Mająca o połowę mniej ludności Dania zdołała zaszczepić już 117 tys. osób.

Według rządowego koordynatora ds. szczepień Richarda Bergstroema przyspieszenie nastąpi w marcu, gdy Szwecja otrzyma większe liczby szczepionek od różnych producentów. W jego opinii do zwiększenia tempa potrzebne jest zaangażowanie wszystkich partnerów: prywatnych instytucji oraz wojska.

W Szwecji statystyki na temat liczby zakażeń i zgonów na Covid-19 upubliczniane są od wtorku do piątku, aby uniknąć niepełnych danych w weekend.