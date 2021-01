We wstępnej opinii panel Strategicznej Doradczej Grupy Ekspertów (SAGE) potwierdza zdanie urzędów regulacyjnych m.in. w UE i USA, twierdząc że pozytywne skutki szczepionki przewyższają ryzyko jej stosowania. Według SAGE szczepionka powinna być podawana w dwóch dawkach w odstępie 28 dni, a w szczególnych okolicznościach spowodowanych małą dostępnością środka - w odstępie do 42 dni. Jak zauważają eksperci, reakcja układu odpornościowego po pierwszej dawce jest "skromna", choć daje już pewną ochronę przed wirusem.

Preparat nie jest zalecany kobietom w ciąży, chyba że należą do grup podwyższonego ryzyka lub mają choroby przewlekłe. WHO zaleca też, by bezpośrednio po zastrzyku monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia anafilaksji. Uczulenia pokarmowe i na jad owadów, a także astma nie stanowią przeciwwskazania do przyjęcia szczepionki.

We wtorek WHO zaktualizowała również zalecenia kliniczne w sprawie leczenia pacjentów z Covid-19. Organizacja rekomenduje teraz stosowanie małych dawek leków przeciwzakrzepowych, zwłaszcza u osób, które odczuwają objawy choroby po zwalczeniu infekcji. Zalecane jest też domowe stosowanie pulsoksymetrów, czyli aparatów do mierzenia saturacji tlenu we krwi. Pacjenci chorujący w domu mogą w ten sposób monitorować swój stan, by wiedzieć, czy wymagają opieki w szpitalu.