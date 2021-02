Do San Marino dotarł we wtorek pierwszy transport 7500 dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciwko Covid-19. Władze małej republiki, położonej na obszarze Włoch, zakupiły preparat z Rosji, bo do tej pory nie dostały żadnego innego.

W San Marino nie rozpoczęła się dotychczas kampania szczepień, ponieważ to niezależne państwo nadal oczekuje na dostawy z koncernów Pfizer i AstraZeneca. Przekazanie części dawek obiecały także Włochy, ale kraj ten sam boryka się z problemem redukcji przysyłanych transportów. Dlatego w połowie lutego w San Marino zapadła decyzja o zakupie Sputnika V. Republika nie należy do UE i dlatego nie potrzebowała zgody Europejskiej Agencji Leków (EMA) na zakup szczepionki z Rosji. Plan szczepień został już tam opracowany. Tak, jak wszędzie pierwsi będą pracownicy tamtejszej służby zdrowia. San Marino liczy 33 tys. mieszkańców.