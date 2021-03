Badanie zostało przeprowadzone przez hiszpański zespół specjalistów z kilku ośrodków medycznych i badawczych.

Lipoproteina wysokiej gęstości (High-density lipoprotein, HDL) nazywana jest także cholesterolem HDL lub "dobrym cholesterolem", ponieważ jej występowanie we krwi wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. HDL transportuje cholesterol osadzony w tętnicach do wątroby, która go usuwa.

Natomiast tak zwany zły cholesterol, lipoproteina o niskiej gęstości (Low-density lipoprotein, LDL), powoduje gromadzenie się cholesterolu w tętnicach i zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe.

Chociaż leki obniżające poziom złego cholesterolu zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe - to te, które podnoszą dobry cholesterol, nie okazały się skuteczne w zmniejszaniu ryzyka chorób serca. Skłoniło to naukowców do dalszych badań nad HDL.

Autorzy nowego badania przeanalizowali cechy genetyczne, które określają wielkość cząsteczek dobrego cholesterolu, a następnie zbadali ich związek z ryzykiem zawału mięśnia sercowego. Jak się okazało, cechy genetyczne związane z wytwarzaniem dużych cząsteczek dobrego cholesterolu są bezpośrednio związane z wyższym ryzykiem zawału serca, podczas gdy cechy związane z małymi cząstkami dobrego cholesterolu są związane z niższym ryzykiem zawału serca.

„Istnieje pozytywny związek przyczynowy między wielkością cząsteczek cholesterolu HDL a ryzykiem zawału serca, więc chociaż musimy podnieść poziom dobrego cholesterolu we krwi, muszą to być zawsze małe cząsteczki” - wyjaśnia główny badacz, dr Robert Elosua, zwiazany z Hospital del Mar-IMIM, CIBERCV i University of Vic-Central University of Catalonia (UVic-UCC).

Cząsteczki HDL sprawniej przenoszą cholesterol do wątroby, dzięki czemu można go skuteczniej wyeliminować. „Jeśli musimy coś zrobić w odniesieniu do HDL, to jest to zwiększenie liczby drobnych cząsteczek, czyli takich, które właściwie pełnią funkcję eliminacji cholesterolu, takich, które naprawdę przenoszą go do wątroby w celu usunięcia i nie pozwalają na jego gromadzenie się w tętnicach i powodowanie chorób sercowo-naczyniowych” - zaznaczył dr Álvaro Hernáez, badacz Hospital Clínic-IDIBAPSi CIBER on Obesity and Nutrition.

Obecnie nie ma leków, które podnoszą poziom dobrego cholesterolu i zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia.

„To badanie wskazuje na nowe potencjalne cele terapeutyczne dotyczące chorób sercowo-naczyniowych, w tym kilka genów związanych z jakościowymi aspektami cząsteczek HDL, które mogą przyczyniać się do profilaktyki sercowo-naczyniowej” - podsumował dr Albert Prats, badacz w dziedzinie epidemiologii i genetyki układu sercowo-naczyniowego z Hospital del Mar-IMIM i pierwszy autor badania.