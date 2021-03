We wtorek resort zdrowia poinformował, że minionej doby badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 14 396 osób, 372 chorych z COVID-19 zmarło. Tydzień temu (9 marca) resort informował o 9954 nowych przypadkach i 282 zgonach.

Dane te skomentował na Twitterze szef MZ Adam Niedzielski.

"Dzisiejsza stopa wzrostu zachorowań względem poprzedniego tygodnia wynosi 44 proc. - ponownie powyżej wcześniejszej średniej. Liczba zleconych wczoraj testów przez POZ osiągnęła 60 tys. wobec 42 tys. w poprzedni poniedziałek. Trzecia fala przyspiesza" - ocenił minister. Do wpisu szef MZ dołączył wykres ilustrujący liczbę zakażeń w ostatnich dniach i ich dynamikę.

Także podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Niedzielski ocenił, że ostatnie dane o liczbie zakażeń są bardzo niepokojące. Zapowiedział, że rząd będzie uważnie przyglądał się temu, jak sytuacja będzie wyglądała w najbliższym czasie.

"Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju. Jeżeli ta obserwacja, która miała miejsce wczoraj, jest tylko takim wyjątkiem - bo o tym oczywiście przekonamy się jutro i pojutrze - to wtedy możemy rozważać jeszcze scenariusze regionalne. Ale o tym, co zrobimy, będzie decydowała dynamika rozwoju zachorowań w ciągu najbliższych dni" - mówił w poniedziałek szef MZ.