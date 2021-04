Na szczepienia przeciw COVID-19 w tej chwili rejestrują się osoby, które ukończyły 60 lat. Od 11 marca, kolejno w odstępach tygodniowych do seniorów 70 plus dołączały młodsze roczniki, by ostatecznie - 25 marca uwolnić zapisy dla wszystkich chętnych powyżej 60. r.ż.

Jednocześnie od czwartku, 1 kwietnia rozpoczęto rejestrację dla osób w wieku 40-59 lat, które deklarowały od stycznia chęć zaszczepienia, wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl.

Wystarczyło podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i numer telefonu. Na wskazany adres mailowy wysyłana była prośba o potwierdzenie zgłoszenia. Około 680 tys. zadeklarowało w ten sposób gotowość do zaszczepienia. Teraz te osoby mogą poprzez Internetowe Konto Pacjenta wybrać konkretny termin i miejsce szczepienia. Na mapie Polski dostępnych jest ponad 630 takich punktów szczepień. Otrzymali oni automatycznie wystawione e-skierowanie.

Z wyjątkiem tych osób, które zdążyły uzyskać termin szczepienia do 5 kwietnia, wszystkim czterdziestolatkom termin szczepienia zostanie przełożony na okres po 10 maja. Każdy pacjent otrzyma telefon z infolinii z propozycją konkretnego terminu. W tym celu skontaktuje się z nimi konsultant lub otrzymają automatyczny komunikat. System błędnie uwolnił dla nich kwietniowe terminy, stąd konieczność odroczenie daty, by – jak tłumaczył pełnomocnik ds. programu szczepień i szef KPRM Michał Dworczyk – zaszczepić w pierwszej kolejności osoby starsze, powyżej 60 lat, które narażone są na najcięższy przebieg COVID-19.

Natomiast osoby w wieku 50-59 lat zaszczepią się już w uzgodnionych w czwartek terminach.

Pozostałe osoby w wieku 40-59 lat, którym nie udało się tego zrobić w czwartek, a wcześniej deklarowały taką chęć poprzez formularz, będą umawiane na terminy również w drugiej połowie maja.

Równocześnie - zgodnie z zapowiedzią rządu - od 12 kwietnia, codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od osób w wieku 59 lat. Wtedy właśnie będą zapisywane osoby w odpowiednim wieku, które nie dokonały wcześniej zgłoszenia.

12 kwietnia taką szansę otrzyma rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik 1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15 kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia – rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik 1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20 kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia – rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik 1971, 23 kwietnia – rocznik 1972, 24 kwietnia - 1973.

Do końca maja wolnych jest jeszcze około 2,3 mln terminów. Rejestrować na szczepienie można się na cztery sposoby: poprzez infolinię 989, SMS, internetową stronę pacjent.gov.pl lub w punkcie szczepień.

Pierwsza możliwość zapisu to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Dla dzwoniących z zagranicy – 22-62-62-989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia – przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Druga droga to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.

Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.

Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie – należy wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji.

Po zarejestrowaniu na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie o niej. Należy jednak pamiętać, aby nie odpowiadać na SMS-a z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować należy go na stronie gov.pl/szczepimysie.

W tej chwili trwają szczepienie populacyjne, które rozpoczęto od seniorów 70 plus, jak również służb mundurowych (rozpoczęte 25 marca) oraz osób przewlekle chorych (rozpoczęte 11 marca).

Pacjenci szczepieni są dwudawkowymi preparatami trzech firm: Pfizer, AstraZeneca i Moderna. W połowie kwietnia najprawdopodobniej dostępna będzie również jednodawkowa szczepionka Jonhson & Jonhson.

Jak deklarują przedstawiciele rządu, do końca sierpnia powinny być zaszczepione co najmniej jedną dawką wszystkie chętne osoby. W II kwartale wykonanych ma być ok. 20 mln szczepień, podczas gdy w I kwartale wykonano ich ponad 6 mln.

Równocześnie od II kwartału szczepić można się w większej liczbie punktów. Oprócz już dostępnych, czyli tych w przychodniach POZ (i w innych stacjonarnych placówkach medycznych), w szpitalach rezerwowych i tymczasowych, przyjąć szczepienie można w szpitalach powiatowych (w każdym powiecie jeden szpital), w punktach samorządowych (w każdym powiecie jeden punkt), w punktach drive-thru, w zakładach pracy i w aptekach. (PAP)

autor: Klaudia Torchała